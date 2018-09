Italia | musica | esperimenti e 433 La giornata della Nazionale di Mancini

Cosa abbiamo visto (e sentito) all’Home di Treviso - il miglior festival di musica Italiano : «Questo è il nostro campeggio – ci spiega un sorridente e orgoglioso Amedeo Lombardi, il creatore dell’Home festival mostrandoci l’area adiacente ai palchi – quest’anno ospitiamo più di 300 persone. Tanti inglesi, americani, sloveni, e anche australiani che sono venuti a vedere il concerto di Nick Cherster». Una delle prime parole che si associano più facilmente al festival di Treviso è ...

Non solo la musica - ma anche lo sport nel programma di "Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma" : L'Aquila - Dal 30 agosto al 2 settembre il “Jazz italiano” dedica quattro giornate di concerti alle zone colpite dal sisma: Camerino, Scheggino, Amatrice e L’Aquila, vedranno esibirsi centinaia di musicisti provenienti da tutta Italia nei luoghi più rappresentativi delle quattro città. La manifestazione è stata fortemente voluta dal MIBAC, dal Direttore Artistico dell’iniziativa nonché presidente della Federazione ...

Come Napoli è tornata al centro della scena musicale Italiana : Allo stesso modo Luchè, ex componente dello storico duo Co'sang, ha accantonato la cronaca del mondo criminale per aprirsi a un immaginario più ampio, tanto che vicino alle strade di Napoli si ...

Un premio per Gianna Nannini - icona rock della musica Italiana : tutti i dettagli : Arriva un premio per Gianna Nannini, star del rock all'italiana. L'artista senese sarà presto insignita del prestigioso riconoscimento, con una cerimonia di premiazione già annunciata con tutti i dettagli. Gianna Nannini riceverà il premio Lunezia il 2 settembre, con una cerimonia che si terrà a La Spezia in Piazza Mentana a partire dalle 21,30. L'ingresso è gratuito. Arriva quindi un nuovo riconoscimento per Gianna Nannini, che ha appena ...

Lutto nella musica d'autore Italiana : è morto Claudio Lolli Ho visto anche degli zingari felici - Video : Addio a Claudio Lolli , fra i grandi protagonisti della musica d'autore italiana: dopo una lunga malattia, s'è spento all'età di 68 anni. Cantautore, poeta e scrittore di Bologna, nell'arco di una ...

Tuffo nel passato - settimo episodio. Estate 2004 : nell’anno dell’Olimpiade greca - i big Italiani della musica spadroneggiano : Il treno del passato ci porta alla sua settima fermata. Estate 2004. La Serie A viene ufficialmente allargata a 20 squadre e i club italiani sono agguerriti sul mercato per rinforzare i loro organici in vista dell’importante novità. Valzer di allenatori tra le big: Fabio Capello, dopo quattro annate positive alla Roma, si siede sulla panchina della Juventus per sostituire un Lippi destinato a vestire i panni di CT della Nazionale italiana; la ...

'La musica è cambiata. La canzone Italiana dal '68 in poi' - il nuovo libro di Luca Pollini - : Ho letto recentemente questo libro di Luca Pollini , giornalista, saggista e autore milanese. Un viaggio nella storia del costume e della politica italiana raccontata attraverso la musica, le sue espressioni, le sue trasformazioni. Una analisi interessante e ricca di spunti di riflessione, con lo stile leggero, piacevole e mai banale, ...

Si accende l'estate a Sant'Antioco con la grande musica Italiana per la seconda edizione dell'Arena Fenicia Festival. : I biglietti per gli spettacoli sono acquistabili su Ticketone e Mail box Sardegna. Per agevolare l'ingresso anche ai disabili è stato allestito un accesso dedicato. «Anche quest'anno il cartellone ...

Musica per i Borghi - presenze record per celebrare i grandi della musica Italiana : Molto apprezzati anche gli spettacoli nelle suggestive location dei Borghi , Spina, Castello delle Forme, Villanova e Castiglione della Valle, . "Il festival " ha precisato Pescatori " è nato per ...

Battiti Live : stasera su Italia 1 la seconda tappa del festival musicale pugliese : Tra gli ospiti Ghali, Loredana Bertè con i Boomdabash, Luca Carboni, Mario Biondi, Dolcenera, Giusy Ferreri con Takagi Ketra, i Dear Jack, Capo Plaza.

Nuovo mega tour Italiano per il musical Jesus Christ Superstar : Roma,, askanews, - Jesus Christ Superstar, il musical di Massimo Romeo Piparo prodotto dalla PeepArrow Entertainment nella versione originale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, torna in Italia per un ...

Ora si può mettere la musica nelle storie su Instagram anche in Italia : È arrivata anche qui la nuova funzione attiva da alcune settimane in altri paesi del mondo: come usarla The post Ora si può mettere la musica nelle storie su Instagram anche in Italia appeared first on Il Post.