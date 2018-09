Italia | Donnarumma | Sarà Mancini a scegliere l' erede di Buffon

Serie A 2018-2019 - i calciatori più pagati e tutti gli stipendi : la classifica completa. Cristiano Ronaldo in testa - Donnarumma primo Italiano : Cristiano Ronaldo è il calciatore più pagato della Serie A 2018-2019 e non è certamente una sorpresa: l’arrivo del fenomeno portoghese alla Juventus rappresenta il colpo del calciomercato estivo, il trasferimento di uno dei migliori giocatori al mondo ha dato una scossa al nostro campionato e subito il lusitano si è posto in testa alla speciale classifica dei calciatori più ricchi che giocano in Italia. CR7 percepisce infatti 31 milioni di ...