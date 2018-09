Italia | Benassi e Barella | “Polonia avversario difficile”

calcioweb.eu

(Di martedì 4 settembre 2018) Rappresentano due degli uomini su cui Mancini punterà per ricostruire la Nazionale:, entrambi a segno nell’ultimo turno di campionato, sono giovani e titolari – come chiede il ct – e vogliono dimostrare di meritarsi la loro convocazione in azzurro. Oggi, nella conferenza stampa di Coverciano, hanno risposto alle domande dei giornalisti. “Sono qui per dare il massimo – ha dichiarato il centrocampista viola -; spero di esordire ma deciderà l’allenatore. Sto vivendo il mio momento migliore in serie A, sono sereno e so quello che Pioli vuole da me. I gol? Sono importanti, ma viene prima la prestazione. La forza della Fiorentina è il gruppo, la tragedia che ci ha colpiti ci ha unito in maniera incredibile. Prima mandavamo sempre davanti Davide… ora abbiamo un motivo in più, ogni domenica. Tornando alla Polonia, il loro ...