Italia | Barella | ' Abbiamo giovani di qualità' E Benassi | ' Felice di essere qui'

Italia - Benassi e Barella : “Polonia avversario difficile” : Rappresentano due degli uomini su cui Mancini punterà per ricostruire la Nazionale: Barella e Benassi, entrambi a segno nell’ultimo turno di campionato, sono giovani e titolari – come chiede il ct – e vogliono dimostrare di meritarsi la loro convocazione in azzurro. Oggi, nella conferenza stampa di Coverciano, hanno risposto alle domande dei giornalisti. “Sono qui per dare il massimo – ha dichiarato il ...