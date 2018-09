Investitori in fuga Carmignac vende bond italiani e compra quelli tedeschi

Esplode la polemica sulla fuga di Investitori stranieri dai nostri Btp : A giugno i titoli italiani posseduti dagli investitori esteri sono scesi di altri 38 miliardi, facendo calare la quota del debito pubblico in mano straniera quasi al 30%. E c'è già chi paventa 'la ...

Allarme rosso sui titoli di Stato : Investitori stranieri in fuga : Gli sforzi del ministro dell"Economia Giovanni Tria potrebbero non bastare a tenere a bada i mercati finanziari. Tutto il governo teme una tempesta sul nostro debito a partire dalla fine del mese. Ma già dall"inizio dell"estate i segnali sono chiari. Ieri il Financial Times ha di nuovo acceso il faro sull"Italia, denunciando un calo record di 38 miliardi di asset sovrani italiani in mano a investitori esteri. Sulla base di dati Bce, insomma, il ...

Perché la fuga degli Investitori internazionali dall’Italia non si ferma : La fuga degli investitori internazionali dall’Italia non si ferma. Gli ultimi dati della Banca centrale europea confermano lo scarso appeal dei titoli di Stato sui mercati. A maggio il calo era stato di 34 miliardi di euro. A giugno le vendite sono state ancora più alte: 38 miliardi. Cosa sta accadendo? Si fa sentire l’aumento dei tassi americani, ...

Investitori esteri in fuga dai Btp italiani : cedono 38 miliardi di bond : Gli Investitori esteri continuano ad alleggerire la loro esposizione in titoli di Stato italiani in attesa del redde rationem in autunno, quando il governo dovrà scoprire le carte sulla manovra finanziaria e le agenzie di rating aggiorneranno il loro giudizio sul merito di credito dell'Italia.Il Financial Times, citando dati della Bce, ha rilevato che il mese scorso l'ammontare di debito italiano detenuto da soggetti esteri si è ...

Titoli di Stato - Investitori esteri in fuga dal debito tricolore : Secondo l'FT l' attenzione degli investitori è molto focalizzata sulle prospettive economiche e fiscali della terza economia dell'Eurozona e sulla nuova Legge di bilancio , la cui bozza dovrebbe ...

Titoli di Stato - Investitori esteri in fuga dal debito tricolore : Secondo l'FT l' attenzione degli investitori è molto focalizzata sulle prospettive economiche e fiscali della terza economia dell'Eurozona e sulla nuova Legge di bilancio , la cui bozza dovrebbe ...

Accelera la fuga degli Investitori stranieri dai Btp : Dopo la manovra di ottobre tornerà il sereno I fondamentali dell'economia italiana non sono così negativi e passata l'incertezza legata alla legge di bilancio probabilmente le cose si sistemeranno', ...

Perché la fuga degli Investitori internazionali dall'Italia non si ferma : ... e nel frattempo il governo promette di andare allo scontro con l'Europa per ottenere un aumento del deficit ben oltre lo 0,9 per cento scritto nell'ultimo documento di economia e finanza. Di fronte ...

Fuga dai Btp. Il Financial Times rivela : "A giugno l'ammontare dei titoli italiani detenuti dai Investitori esteri è sceso di 38 miliardi - record storico" : Prosegue la Fuga degli investitori esteri dai titoli di Stato italiani. A giugno l'ammontare di Btp detenuti da investitori stranieri è sceso di 38 miliardi di euro dopo i 34 miliardi di euro di titoli scaricati a maggio. Lo riferisce il Financial Times, citando dati della Banca centrale europea e sottolineando che la cifra rappresenta un record storico."Sospettavamo che fosse proseguita la vendita di debito italiano a giugno da parte di ...

Bill Gross non convince più : Investitori in fuga dal suo fondo : Il 29 maggio il fondo di Gross perse oltre il 3%, un record giornaliero, colpa della crisi politica italiana. Ricevi aggiornamenti su Bond Lasciaci la tua e-mail:

Spread - Investitori esteri in fuga e i Btp pagano tassi d’interesse sempre più vicini a quelli dei titoli greci : I capitali esteri se ne vanno e lo Spread, inesorabile, sale. Che sia a balzi o a piccoli passi, come nell’ultima settimana, la direzione è sempre verso l’alto. In circa tre mesi il rendimento di un titolo decennale italiano è più che raddoppiato, collocandosi ormai sopra al 3%. La differenza di rendimento rispetto al corrispondente titolo tedesco (preso a riferimento in quanto considerato un investimento quasi senza rischio) è passato da 110 a ...

SPREAD E MERCATI/ Così l'Ue aiuta la fuga degli Investitori : L'Italia teme le tensioni sui MERCATI e i nemici del governo se le augurano. Ma il governo non è senza via d'uscita, una soluzione c'è. Servono tre sponde. CHRIS FOSTER(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 06:01:00 GMT)MANOVRA/ La ricetta per fare flat tax e reddito di cittadinanza (senza proteste dell'Ue), int. a N. RossiSPILLO/ Euro e Tria, per l'Italia la vera ripresa resta una chimera, di G. Passali

Tav - l'altolà della Liguria allo stop : 'Senza grandi opere - Investitori in fuga' : Per il porto di Genova sarebbe un funerale, una follia per tutta l'economia del Paese' continua il manager. Per questo Toti risponde 'presente' all'appello lanciato dal collega piemontese Sergio ...