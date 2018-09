: Investe un uomo accusato dello stupro della moglie: l'uomo era stato l'amante della moglie. L'episodio nel Cremonese - Agenzia_Ansa : Investe un uomo accusato dello stupro della moglie: l'uomo era stato l'amante della moglie. L'episodio nel Cremonese - MediasetTgcom24 : Cremona, marito investe l'uomo accusato di aver stuprato la moglie #cremona - CyberNewsH24 : #Investe uomo accusato di stupro moglie -

Un indiano di 35 anni è stato investito mentre passava in bicicletta davanti alla casa di riposo di Soncino (Cremona). L'di avere stuprato ladel suo investitore, che era stata sua amante. L'investito è stato ricoverato all'ospedale maggiore di Cremona, ma non è in gravi condizioni. A darne notizia è il quotidiano Il Giorno. L'identificazione di investitore e investito e i precedenti che li riguardano ha indirizzato le indagini configurando l'incidente non come semplice sinistro.(Di martedì 4 settembre 2018)