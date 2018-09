Inter | Nainggolan e D' Ambrosio migliorano

L'Inter al primo giro di boa : Perisic la certezza - Nainggolan il leader. Ma a Spalletti manca ancora Icardi : Dopo le prime tre giornate, arrivati alla sosta per le Nazionali, ecco cosa va e cosa non va tra i nerazzurri

Inter - Nainggolan rassicura i tifosi : 'Nessun problema - incredibile cosa s'inventano' : Radja Nainggolan si prende l'Inter dopo essere stato il grande assente, pienamente giustificato, nel corso dell'estate e nelle prime due giornate di campionato. Luciano Spalletti aveva bisogno del suo Ninja per strappare la prima vittoria di un avvio di stagione sorprendentemente tormentato. Il belga non ha ancora i 90' nelle gambe, la sua condizione non è al top e si è visto anche nel corso della gara di Bologna [VIDEO], dove oltretutto ha ...

Inter : infermeria piena - si ferma ancora Nainggolan : Rischia di riempirsi l’infermeria in casa Inter. Radja Nainggolan, infatti, appena rientrato dopo l’infortunio muscolare patito a luglio, ha accusato un nuovo problema alla coscia nel corso della partita di ieri contro il Bologna. Il centrocampista belga sarà rivalutato martedì, quando dovrebbe essere sottoposto agli esami strumentali insieme a Danilo D’Ambrosio, anche lui uscito malconcio dalla sfida del Dall’Ara, ...

Inter - non solo Icardi si ferma di nuovo Nainggolan. In 4 in infermeria : L'Inter vince, stavolta convince e si toglie dalle spalle quel macigno che si è portata dietro nelle prime due giornate di campionato. La vittoria per 3-0 ottenuta contro il Bologna è un toccasana anche per il proseguo del lavoro ad Appiano Gentile di Luciano Spalletti che vivrà con maggior serenità la sosta per le nazionali.--SI ferma NAINGGOLAN - La notizia più positiva del sabato nerazzurro è stata sicuramente la prima gioia con la nuova ...

Inter - infermeria piena : in 4 ai box - si ferma ancora Nainggolan : Inter vincente ma Spalletti si trova improvvisamente con l’infermeria piena dopo la trasferta di Bologna: la situazione L’Inter ha vinto ieri sul campo del Bologna per 3-0, grazie anche all’apporto dato da Raja Nainggolan alla prima da titolare in maglia nerazzurra. Il belga però, poco dopo la rete del vantaggio, ha chiesto il cambio per un risentimento muscolare. Si tratta di un problema ai flessori della coscia destra, ...