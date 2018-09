Inter : Nainggolan e D'Ambrosio migliorano : ANSA, - MILANO, 04 SET - Buone notizie in casa Inter sul fronte infortunati. Dopo Icardi e Lautaro Martinez, sono migliorate anche le condizioni di Radja Nainggolan e Danilo D'Ambrosio, che non hanno ...

L'Inter al primo giro di boa : Perisic la certezza - Nainggolan il leader. Ma a Spalletti manca ancora Icardi : Dopo le prime tre giornate, arrivati alla sosta per le Nazionali, ecco cosa va e cosa non va tra i nerazzurri

Inter - Nainggolan rassicura i tifosi : 'Nessun problema - incredibile cosa s'inventano' : Radja Nainggolan si prende l'Inter dopo essere stato il grande assente, pienamente giustificato, nel corso dell'estate e nelle prime due giornate di campionato. Luciano Spalletti aveva bisogno del suo Ninja per strappare la prima vittoria di un avvio di stagione sorprendentemente tormentato. Il belga non ha ancora i 90' nelle gambe, la sua condizione non è al top e si è visto anche nel corso della gara di Bologna [VIDEO], dove oltretutto ha ...

Inter - Nainggolan rassicura via Twitter : "Problemi alla coscia? Mah" : Ci pensa Radja Nainggolan a tranquillizzare sulle sue condizioni fisiche. Il belga ha chiesto il cambio a Bologna durante il secondo tempo dopo aver accusato un fastidio dietro la coscia, tanto è vero ...

Inter - infermeria piena : martedì i controlli per Nainggolan e D'Ambrosio : Luciano Spalletti sorride, ma lo fa solo a metà. Se da una parte la sua Inter ha lanciato sul campo di Bologna un segnale di crescita importante - netto il 3-0 rifilato ai rossoblu di Inzaghi - dall'...

Inter : infermeria piena - si ferma ancora Nainggolan : Rischia di riempirsi l’infermeria in casa Inter. Radja Nainggolan, infatti, appena rientrato dopo l’infortunio muscolare patito a luglio, ha accusato un nuovo problema alla coscia nel corso della partita di ieri contro il Bologna. Il centrocampista belga sarà rivalutato martedì, quando dovrebbe essere sottoposto agli esami strumentali insieme a Danilo D’Ambrosio, anche lui uscito malconcio dalla sfida del Dall’Ara, ...

Video/ Bologna Inter (0-3) : Tramontana esulta grazie a Nainggolan! Highlights e gol (3^ giornata - Serie A) : Video Bologna Inter (0-3): Highlights e gol della partita, valida per la 3^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida al Dall'Ara (1 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:10:00 GMT)

Inter - ansia infortuni : Icardi e Lautaro vanno lo stesso in Nazionale - Nainggolan di nuovo ko : Gli attaccanti fuori con il Bologna raggiungeranno comunque l'Argentina. Il belga di nuovo con problemi alla coscia

Inter - non solo Icardi si ferma di nuovo Nainggolan. In 4 in infermeria : L'Inter vince, stavolta convince e si toglie dalle spalle quel macigno che si è portata dietro nelle prime due giornate di campionato. La vittoria per 3-0 ottenuta contro il Bologna è un toccasana anche per il proseguo del lavoro ad Appiano Gentile di Luciano Spalletti che vivrà con maggior serenità la sosta per le nazionali.--SI ferma NAINGGOLAN - La notizia più positiva del sabato nerazzurro è stata sicuramente la prima gioia con la nuova ...