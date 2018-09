Inter | Zanetti | ' Lotteremo per grandi obiettivi'

Champions League - Zanetti : “girone difficile ma siamo l’Inter” : ”Abbiamo pescato un girone difficile, conosciamo le difficoltà ma noi siamo l’Inter e dobbiamo pensare positivo”. Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha commentato così il sorteggio dei gironi di Champions League per il club nerazzurro. ”Sappiamo che in questacoppa ci sono squadre forti, ci prepareremo bene – ha proseguito ai microfoni di Sky -. Il Barcellona non è solo Messi, ha grandi giocatori ...

Florentino Perez : 'L'Inter voleva Modric senza pagare'. La replica di Zanetti dopo i sorteggi Champions : "L'Inter ha provato a prendere il nostro numero 10 senza pagarlo, mai successo in vita mia". Da Montecarlo, dove ha visto per un altro anno stravincere i suoi ragazzi tutti i premi individuali dell'...

Zanetti - girone difficile ma siamo Inter : ANSA, - MILANO, 30 AGO - ''Abbiamo pescato un girone difficile, conosciamo le difficoltà ma noi siamo l'Inter e dobbiamo pensare positivo''. Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha commentato ...

Champions League - Zanetti : "Gruppo difficile - ma noi siamo l'Inter..." : Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter. Getty Images "È un gruppo molto difficile: sappiamo che ci saranno difficoltà, ma noi siamo l'Inter e dobbiamo pensare positivo". È la reazione di Javier ...

Champions - Zanetti : "Gruppo difficile - ma siamo l'Inter" : Il vice-presidente nerazzurro: "Le parole di Perez? Se le ha dette le valuteremo nelle sedi opportune"

Inter : Suning diventa il proprietario unico - Thohir è fuori. Zanetti presidente? : Erick Thohir è molto vicino a cedere tutte le quote dell’Inter in suo possesso entro dicembre di quest’anno. Dopo aver ceduto il DC United, l’indonesiano cederà definitivamente anche i nerazzurri. La poltrona di presidente dovrebbe essere occupata o da Steven Zhang, più difficile ipotizzare una presidenza affidata al padre Jindong, o dalla bandiera dell’Inter, attuale vice presidente Javier Zanetti. LEGGI ...

De Vrij e Asamoah a cena nel ristorante di Zanetti : tutti a 'lezione' di Inter : I nuovi dell'Inter "a scuola" da Javier Zanetti. L'ex capitano nerazzurro, oggi vicepresidente del club, sta lavorando per rendere ancora più coeso lo spogliatoio in vista dell'inizio di una stagione ...

Zanetti sicuro : “Icardi resta all’Inter e rinnova” : ”Icardi resta all’Inter, da noi sta benissimo ed e’ molto felice. Non appena finira’ il mercato tratteremo il rinnovo e gli sottoporremo un nuovo contratto”. Il vicepresidente dell’Inter ha commentato così le voci sul futuro di Mauro Icardi, capitano nerazzurro. ”Ormai e’ capitano da due anni e si comporta come tale. Inter su Messi? Non c’e’ nulla di vero, e’ una ...

Inter - Zanetti : 'Icardi resta - gli proporremo il rinnovo. Lautaro l'abbiamo fortemente voluto' : Lautaro Martinez è stato il primo colpo del calciomercato estivo dell'Inter. Una trattativa durata diversi mesi, per raggiungere un accordo totale con il Racing de Avellaneda e col giocatore. Javier ...