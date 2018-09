Inter | Vrsaljko | ' Difficile lasciare la famiglia a 14 anni'

Inter - le condizioni di Asamoah e Vrsaljko : Usciti acciaccati ieri sera nella sfida con il Torino per problemi alla caviglia, sono recuperati: come riporta Sky Sport , i due non hanno neanche sostenuto gli esami strumentali.

Sassuolo-Inter - le probabili formazioni : Vrsaljko - Perisic - Keita e Skriniar in panchina : Esordio da prendere con le pinze per l'Inter che si trova a dover affrontare un'autentica 'bestia nera'. Pertanto, la truppa di Luciano Spalletti è chiamata subito ad invertire la tendenza delle ultime stagioni [VIDEO] non certamente felici in occasione delle sfide al Sassuolo. Su dieci incontri di campionato dal 2013 allo scorso maggio, i nerazzurri hanno battuto quattro volte la formazione emiliana, rimendiando ben sei sconfitte: le due ...

Probabili formazioni / Sassuolo Inter : Vrsaljko e Keita dalla panchina? Diretta tv - orario - notizie live : Probabili formazioni Sassuolo Inter: Diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia sugli schieramenti e i titolari per il match al Mapei Stadium (Serie A 1^ giornata)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:00:00 GMT)

Inter - Vrsaljko : "Modric un amico - decide lui. Noi pronti per lo scudetto" : Nel giorno della sua presentazione, il croato si sbilancia sugli obiettivi per la stagione nerazzurra

Vrsaljko si presenta : l'Inter può vincere lo scudetto - chiosa su Modric : In casa Inter oggi è stato il giorno di un'altra presentazione: è stata la volta di Sime Vrsaljko [VIDEO], terzino croato vice-campione del mondo arrivato dall'Atletico Madrid. Un arrivo quasi passato in secondo piano, visto che in casa nerazzurra l'attenzione è stata rivolta alla situazione legata a Luka Modric accostato sempre di più all'Inter nonostante l'operazione molto complicata. Il giocatore arriva all'Inter dopo aver vissuto le proprie ...

Vrsaljko - Inter / "Siamo pronti per lo Scudetto e su Modric vi dico..." : Vrsaljko, Inter: il terzino croato sottolinea come la squadra nerazzurra sia pronta a lottare per lo Scudetto. Si mette poi a parlare del compagno di Nazionale Luka Modric e sul suo futuro.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:17:00 GMT)

Inter - Vrsaljko : 'Modric? Un amico - deciderà lui se venire. E noi siamo da scudetto' : Una nuova avventura in Italia dopo gli anni trascorsi in Liga con l'Atletico Madrid e dopo un Mondiale da protagonista con la sua Croazia: Sime Vrsaljko ora è pronto a prendersi l' Inter . Il ...

