Inter | ecco l’esito degli esami degli infortuni di Icardi e Lautaro Martinez

Inter - il rilancio di Candreva : dopo il gol ecco l’inserimento in lista Champions : dopo più di un anno di astinenza dal gol, che mancava da Milan–Inter dell’aprile 2017, ad Antonio Candreva è bastato un solo tiro per ritrovare la rete smarrita. Al “Dall’Ara” contro il Bologna il centrocampista nerazzurro finalmente potrebbe aver invertito il trend negativo dell’ultima stagione in cui ha messo a referto solo otto assist. Il tutto anche per riavvicinarsi ai tifosi che spesso non gli ...

Mario Facco - il ricordo : ecco un’Intervista dell’ex Inter - Lazio - Avellino e Parma [VIDEO] : Negli ultimi giorni una triste notizia per tutto il mondo del calcio, è morto Mario Facco, l’ex calciatore di di Inter, Lazio, Avellino e Parma si è spento all’età di 72 anni. La sua carriera è soprattutto legata al club biancoceleste, con il quale conquistò due promozioni in serie A e vinse lo scudetto nella stagione 1973/74, poi l’esperienza all’Avellino per poi chiudere la carriera da calciatore nel Parma e ...

Inter - ecco la lista Champions ufficiale : fuori Gagliardini - Dalbert e Joao Mario : Inter, lista Champions- I nerazzurri per essere in regola con le norme dell’Uefa ha dovuto sacrificare tre giocatori (costosi) della prima squadra dalla lista Champions. Gli esclusi sono Gagliardini, Dalbert e Joao Mario, come già CalcioWeb aveva anticipato questa mattina. ecco L’ELENCO COMPLETO: Samir Handanovic, Sime Vrsaljko, Stefan De Vrij, Matias Vecino, Mauro Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Andrea Ranocchia, ...

Caso Modric-Inter - Interviene la Fifa : ecco la decisione sulla denuncia del Real Madrid : La Fifa interviene sul tentativo di denuncia del Real Madrid ai danni dell’Inter in merito al Caso Modric: non sussistono gli estremi per un’azione legale Luka Modric, il tema caldo dell’estate interista, il sogno di mercato, la risposta all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, stava per trasformarsi in un pericoloso contenzioso legale. Almeno questa era la volontà del Real Madrid che, dopo ...

La grande danza Internazionale sbarca a Grosseto : ecco 'Cassero in danza' : ... così come accogliere i visitatori e gli appassionati che vorranno assistere agli spettacoli. E' l'occasione per far conoscere i nostri monumenti che oggi più che mai tornano a vivere '. Il programma ...

Inter : ecco la lista Champions - esclusioni eccellenti

Serie A/ L'Inter "condanna" Inzaghi - CR7 ancora a secco : faccia giocare Dybala... : Il commento di ALFREDO MARIOTTI alla terza giornata della Serie A: i temi del turno con la vittoria del Milan sulla Roma, il primo successo delL'Inter e la Juventus a punteggio pieno(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Torino-Spal Interrotta - ecco il motivo : Torino-Spal interrotta – Si sta giocando la terza giornata del campionato di Serie A, un turno che ha già regalato grosse emozioni e colpi di scena, hanno preso il via da pochi minuti le gare che chiudono la giornata. E’ stata interrotta la partita tra Torino e Spal, tanta pioggia caduta in queste ore a Torino ed anche durante la partita, per il momento il terreno di gioco è impraticabile, partita interrotta. LEGGI TUTTE LE ...

Inter - la rivincita di Candreva : dopo rumors e panchine - ecco l'esordio con gol : A trovare il gol nell'ultima stagione furono Gabigol al Dall'Ara e Karamoh a San Siro, uniche firme nerazzurre della loro Serie A. Chi ha riassaporato la rete proprio contro il Bologna è stato Antonio ...

Ecco la sexy inviata dell'Inter per la Champions League

Bologna-Inter 0-3 - Nainggolan rilancia in nerazzurri. Parma-Juve 1-2 : CR7 a secco - garanzia Mandzukic : Parma-Juve- L’Inter supera 3-0 il Bologna e porta a casa la prima vittoria in campionato. Decidono i gol di Nainggolan, Candreva e Peris. L’ex Roma, autore di un’ottima partita, sigla il primo gol alla prima presenza. Una pedina fondamentale, una pedina cruciale nel 4-2-3-1 costruito da Spalletti. Assente Icardi per un problema nel riscaldamento, solo […] L'articolo Bologna-Inter 0-3, Nainggolan rilancia in nerazzurri. ...

Bologna-Inter streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Bologna-Inter streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Bologna e Inter, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Bologna e Inter in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in ...

Champions League : ecco le avversarie di Inter - Napoli - Juventus : ecco il quadro dei gironi di Champions League determinato dal sorteggio di oggi svoltosi a Montecarlo. L’urna è stata amara