Inter | comunicati anticipi e posticipi | gare | orari e dirette TV fino al 29 dicembre

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Sara' l'ad inaugurare la ripresa del campionato VIDEO, con l'anticipo della quarta giornata che vedra' i nerazzurri ospitare il Parma. La Lega di Serie A ha infatti comunicatoal 29, giorno in cui è in programma l'ultima giornata del girone d'andata. Tra gliche vedranno protagonisti gli uomini di Luciano Spalletti spicca il derby d'Italia che si disputera' di venerdì in notturna. Si riparte con-Parma-Parma sara' dunque il primo anticipo della quarta giornata, in programma sabato 15 settembre alle ore 15. Sabato 22 settembre è invece in programma la trasferta di Marassi, in casa della Sampdoria. Icardi e compagni saranno protagonisti di un anticipo anche in occasione del primo turno infrasettimanale di stagione: martedì 25 settembre, infatti, ospiteranno la Fiorentina. Alla 7^ giornata i nerazzurri giocheranno ...