India | crolla ponte a Calcutta | diversi morti Ultime notizie | in corso operazioni di

India - crolla ponte a Calcutta : vittime e veicoli sotto le macerie [GALLERY] : 1/7 ...

È crollata una parte di un ponte a Calcutta - in India : non ci sono ancora notizie confermate su morti e feriti : È crollata una parte di un ponte a Calcutta, in India: alcune auto che lo stavano attraversando sono cadute e si teme che qualcuno possa essere rimasto intrappolato tra le macerie. Per ora i soccorritori non hanno dato informazioni certe The post È crollata una parte di un ponte a Calcutta, in India: non ci sono ancora notizie confermate su morti e feriti appeared first on Il Post.

Crolla un ponte a Calcutta - in India. I media locali : "Almeno cinque morti" : È Crollato un viadotto a Calcutta, in India, nell'area di Majerhat, a sud della città. Secondo l'agenzia indiana ZeeNews i morti sarebbero almeno cinque. Tanti i feriti imprigionati sotto le macerie. Lo ha riferito la polizia indiana senza fornire dettagli su eventuali vittime. La dinamica della vicenda è molto simile a quella del ponte Morandi di Genova.I soccorsi - riporta il Times of India - sono a lavoro per salvare le ...

India - crolla edificio di sei piani in costruzione : ci sono dispersi : India, crolla edificio di sei piani in costruzione: ci sono dispersi India, crolla edificio di sei piani in costruzione: ci sono dispersi Continua a leggere L'articolo India, crolla edificio di sei piani in costruzione: ci sono dispersi proviene da NewsGo.

India - crolla un palazzo in costruzione : almeno 3 morti e una decina di dispersi : Il crollo di un palazzo in costruzione è avvenuto nel villaggio di Shahberi, ad est della capitale New Delhi, in India. Finora dalle macerie sono stati estratti tre cadaveri ma al momento della tragedia erano almeno una dozzina le persone che si trovavano nell’edificio. Al lavoro sul posto oltre 100 soccorritori.Continua a leggere

India - crolla un palazzo in costruzione : almeno 3 morti e una decina di dispersi : India, crolla un palazzo in costruzione: almeno 3 morti e una decina di dispersi Il crollo di un palazzo in costruzione è avvenuto nel villaggio di Shahberi, ad est della capitale New Delhi, in India. Finora dalle macerie sono stati estratti tre cadaveri ma al momento della tragedia erano almeno una dozzina le persone che […] L'articolo India, crolla un palazzo in costruzione: almeno 3 morti e una decina di dispersi proviene da NewsGo.

India : crolla edificio in costruzione - dispersi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

India - crolla edificio : almeno 3 i morti : ANSA, - NEW DELHI, 18 LUG - E' di almeno tre morti e circa 10 dispersi il bilancio del crollo di un edificio in costruzione collassato su un altro adiacente nell'est di New Delhi. Al momento dell'...

India - crolla edificio in costruzione : numerosi dispersi - : La tragedia si è verificata a circa 40 km ad Est della capitale New Delhi. Sotto le macerie numerosi operai che stavano lavorando

India - crolla palazzo di sei piani : almeno 2 morti/ Video ultime notizie - si cercano operai intrappolati : India, crolla palazzo di sei piani: almeno 2 morti. ultime notizie, New Delhi: ricercati operai intrappolati sotto le macerie, ignote le cause del disastro(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 00:45:00 GMT)