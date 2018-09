In vacanza si sveglia nella notte per fumare una sigaretta | il fidanzato la trova morta

In vacanza si sveglia per fumare una sigaretta - il fidanzato la trova morta in piscina : Voleva girare il mondo, aveva tantissimi amici e una grande voglia di vivere. Andrew le avrebbe chiesto di sposarla proprio in quei giorni' . Il corpo verrà rimpatriato la prossima settima dove si ...

“Ti prego svegliati”. Choc in vacanza - sul posto i carabinieri : Avevano scelto l’Italia come meta di vacanza. La spiaggia di Lignano Sabbiadoro una delle località più belle dell’Adriatico. Si erano stabiliti in un camping in mezzo al verde lontano dal caos. Dovevano essere giorni indimenticabili per una coppia austrica e purtroppo per l’uomo lo saranno per sempre. Erano da poco passate le 5 quando si è svegliato e si è accorto che la moglie accanto a sé non respirava più. L’uomo, sotto Choc, ha ...