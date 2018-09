Ilva | Di Maio | corsa contro tempo ma fiducia in soluzione positiva

Ilva - Di Maio : "Settimana decisiva" : "Sull' Ilva sarà una settimana decisiva in cui completeremo l'accertamento di tutte le irregolarità nelle procedure. Perché il problema è che il 15 settembre prossimo non finiscono solo i soldi ma che ...

Ilva - relazione ministero dell’Ambiente a Di Maio : parchi coperti nel 2019 e stesse emissioni anche con maggiore produzione : L’anticipo dei lavori di copertura dei parchi minerari, da terminare non più nel 2020 ma all’inizio dell’estate dell’anno prossimo. E poi la garanzia che all’aumento della produzione non corrispondano maggiori emissioni inquinanti. È attorno a questi due punti che si è concentrata la relazione del ministero dell’Ambiente arrivato sul tavolo di Luigi Di Maio “completo al 95 per cento”, come spiegato ...

Ilva - a Taranto riflettori puntati sull'incontro fra Di Maio e sindacati. Landini : "Governo al bivio" : L'appuntamento è per il 5 settembre. I sindacati minacciano di far scattare la mobilitazione generale, già programmata per l'11, con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio sotto la sede del Mise

Ilva : sindacati proclamano sciopero - Di Maio li convoca : sciopero in tutti gli stabilimenti Ilva indetto per l'11 settembre. 1 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Tutti i sindacati uniti per l'Ilva : primo sciopero contro Di Maio : Ad ore è invece atteso il parere nel ministero dell'Economia per avere chiarimenti sulla proroga, a gara in corso, delle scadenze intermedie del piano ambientale. Secondo indiscrezioni il ministro ...

Sciopero Ilva - Di Maio chiama i sindacati : Lo Sciopero indetto da tutti i sindacati obbliga il ministro Luigi Di Maio ad accelerare sull'Ilva. Dopo che Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno lanciato la protesta per l'11 settembre chiedendo chiarezza sul ...

Ilva - sciopero 11 settembre : Di Maio convoca sindacati/ Ultime notizie : Landini "Dobbiamo andare all’incontro" : Ilva, sciopero nazionale l'11 settembre. Ultime notizie, i sindacati al governo: "Attendiamo vostre notizie dal 6 agosto". L'acciaieria pronta a intrecciare le braccia (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 20:12:00 GMT)

Ilva : scioperano i sindacati - Di Maio convoca il tavolo : Il prossimo 5 settembre è fissato l'incontro al Mise, a cui parteciperà il ministro dello Sviluppo Economico in persona, 'per proseguire il confronto sulla cessione della società' - Lo sciopero di ...

Ilva - Di Maio convoca tavolo per il 5 settembre prossimo : Teleborsa, - Il Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio ha convocato del tavolo sull'Ilva per il 5 settembre prossimo al MISE . Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici, comprese le ...

Ilva - Di Maio convoca il tavolo per scongiurare lo sciopero : Messo alle strette da uno sciopero proclamato, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha convocato il tavolo Ilva per mercoledì 5 settembre. Parteciperanno la società acquirente, i commissari ...

Ilva - i sindacati contro Di Maio : “Stanno per finire i soldi e non abbiamo risposte. Convochiamo sciopero per l’11 settembre” : I sindacati protestano contro il governo per la questione Ilva e convocano uno sciopero per l'11 settembre: "Attendiamo dal 6 agosto le risorse finanziarie sono ormai quasi esaurite e il 15 scade l'amministrazione straordinaria. Siamo ancora in attesa di notizie per la ripresa del negoziato e la valutazione di legittimità da parte del ministero della gara per l'aggiudicazione del gruppo Ilva. Ricordiamo che le risorse finanziarie sono ormai ...

Ilva - SCIOPERO NAZIONALE 11 SETTEMBRE/ Ultime notizie - ultimatum dei sindacati : Di Maio convoca tavolo il 5 : ILVA, SCIOPERO NAZIONALE l'11 SETTEMBRE. Ultime notizie, i sindacati al governo: "Attendiamo vostre notizie dal 6 agosto". L'acciaieria pronta a intrecciare le braccia (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 17:02:00 GMT)

Ilva - Di Maio convoca tavolo 5 settembre : 17.06 Dopo l'annuncio di sciopero per la mancata convocazione da parte del governo, i sindacati dei metalmeccanici hanno ricevuto la lettera del ministro dello Sviluppo Economico Di Maio che convoca il tavolo sull'Ilva il 5 settembre. All'incontro parteciperanno la società Aminvestco, i commissari straordinari dell'Ilva,i segretari generali,i sindacati metalmeccanici. "Lo sciopero resta fissato",fanno sapere dalla Fiom Cgil, "vediamo il 5 se ...

Ilva - Di Maio non risponde e i sindacati annunciano scioperi e presidio al Mise per l'11 settembre : Parliamo di una vendita e di risorse finanziarie, il governo deve decidere.» Autore Mario Falorni Categoria Economia