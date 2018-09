Iliad raggiunge il milione e mezzo di abbonati in Italia

Iliad raggiunge l’obiettivo : primo milione di utenti - ed ora? : Iliad, operatore francese low cost, è sbarcato in Italia il 29 maggio scorso ed ha lanciato la super offerta a 5,99€ esclusivamente per il primo milione di utenti. In meno di due mesi l’obiettivo è stato raggiunto e ora cosa accadrà? Iliad: obiettivo primo milione raggiunto Nella giornata di ieri 18 luglio, in diretta sulla pagina Facebook ufficiale, l’amministratore delegato Benedetto Levi si è sottoposto alla macchina della verità ...