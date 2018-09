Il Viminale accelera sulle richieste d' asilo Salvini | Al lavoro per aumentare le

huffingtonpost

(Di martedì 4 settembre 2018) Sono state 14.367 le decisioni adottate in materia di diritto d'dal 5 luglio, all'indomani cioè dal varo della direttiva del, fino al 31 agosto. Lependenti alla data del 5 giugno erano 131.746, numero sceso a 123.388 a fine agosto. I dati arrivano dal ministero dell'Interno, sottolineando che di quelle 14.367 sono state 1.041 (pari al 7%) le decisioni relative al riconoscimento dello status di rifugiato; 538 (4% del totale) quelle relative alla voce 'protezione sussidiaria' e 2.759 (19%) quelle classificate come 'protezione umanitaria'. A proposito di quest'ultima, ilsottolinea che alla data del 5 luglio la percentuale era pari invece al 28%.Quanto ai 'denegati', erano state 26.462 le decisioni dal primo gennaio al 5 luglio scorsi, numero salito a 34.609 a fine agosto, ovvero 8.147 in poco meno di due mesi, dal 5 luglio al 31 agosto. Gli ...