Il tributo social degli US Open a Federer dopo l’eliminazione | “cadere fa parte della

(Di martedì 4 settembre 2018)l’eliminazione a sorpresa agli ottavi di finale, gli UShanno voluto dedicare un particolare messaggioa RogerIeri notte sul cemento dell’Arthur Ashe John Millman ha fatto la storia. Il tennista australiano è riuscito nell’impresa di battere Roger, in rimonta, al quarto set: 7-5 7 7-6(7) 7-6(3). Un risultato inaspettato, non solo per la differenza di valori sulla carta, nonchè per i pronostici che davanofavoritissimo alla vigilia, ma anche perchèera uno dei papabili candidati alla vittoria finale, soprattuttola debacle di Wimbledon. E invece il ‘Re’ è uscito mestamente sconfitto. Nel post gara, tramite il proprio profilo Facebook, gli UShanno rivolto un messaggio molto significativo al tennista svizzero: “cadere fadelle vita. Rialzarsi è vivere. Al prossimo anno GOAT“. ...