Il tifone Jebi investe il Giappone | un morto e 5 feriti | un milione a rischio evacuazione

GIAPPONE - tifone Jebi : EVACUATI IN 300MILA/ Ultime notizie : Abe annulla viaggio - allestiti 1500 ripari : GIAPPONE , arriva il TIFONE JEBI : il più potente in 25 anni. Ultime notizie , venti fino a 215 km orari, oltre 600 voli cancellati, previsto un piano di evacuazione massiccio(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:17:00 GMT)

Il tifone "Jebi" sul Giappone - è il più potente in 25 anni : Tokyo, 4 set., askanews, - E' arrivato sul Giappone l'uragano "Jebi", il 21esimo della stagione in Asia, considerato il tifone più violento che abbia colpito direttamente il paese negli ultimi 25 anni .

Giappone - in arrivo potente tifone Jebi : 6.10 Il tifone Jebi, considerato il più violento degli ultimi 25 anni, sta per abbattersi sul Giappone centro-occidentale. In pericolo trasporti e attività commerciali. Si tratta del 21esimo tifone della stagione in Asia. Jebi porta con sé piogge torrenziali e venti fino a 220 km orari. Cancellati oltre 600 voli e numerosi servizi ferroviari. L'Agenzia meteorologica nazionale ha avvisato sul rischio di forti mareggiate, alluvioni e ...