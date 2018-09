Il Segreto Anticipazioni Spagnole | Prudencio tenta di prendere Juliata con la forza

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 5 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 5 settembre 2018: Francisca è in ansia e teme che le sue trame malefiche siano scoperte. E intanto Mauricio inizia a collegare gli eventi e si rende conto di essere stato vittima di un raggiro. Il giudice è pronto a emettere la sentenza che riguarda Severo. Nel frattempo Dolores annuncia a parenti e amici che si sposa, ma Gracia appare sempre più inquieta. Julieta rischia la vita e sta per essere ...

Il Segreto Anticipazioni 4 settembre 2018 : Julieta aggredita da Don Ignacio sulla strada per La Venta : Dopo il guasto alla loro macchina, padre e figlia decidono di proseguire a piedi per arrivare a La Venta ma durante il tragitto il Valquero mette in atto la sua vendetta.

Il Segreto - anticipazioni puntate settimana dal 10 al 15 settembre 2018 : il risveglio di Consuelo : Avvincenti come sempre sono le puntate della soap iberica Il Segreto che verranno trasmesse da lunedì 10 a sabato 15 settembre 2018. Il figlio di Larraz è rimasto ferito sul lavoro e sarà seguito dal dottor Zabaleta per le cure. Prudencio, invece, verrà curato da Laura (glielo ha chiesto di farlo Francisca). Diffidente più che mai la Montenegro pensa che tra Saul e Julieta ci sia stato un accordo e che i due abbiano ingannato nel raccontare ciò ...

Anticipazioni Il Segreto : terrore e paura a Puente Viejo - arriva Pérez Ayala : Anticipazione Il Segreto: arriva a Puente Viejo il generale Pérez Ayala A Puente Viejo arriva il generale Pérez Ayala nelle prossime puntate de Il Segreto. Le Anticipazioni annunciano che si tratta di una persona senza alcuno scrupolo, che giunge nel piccolo paesino spagnolo per vendicarsi. Questa new entry ha intenzione di vendicare la morte del […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: terrore e paura a Puente Viejo, arriva Pérez Ayala ...

Il Segreto Anticipazioni : MARCELA e MATIAS disperati - CAMELIA è scomparsa : Il generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva), nei mesi autunnali de Il Segreto, spaventerà tutti gli abitanti di Puente Viejo: se ci avete letto precedentemente, sapete già che il funzionario dell’Esercito intenderà vendicarsi di Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza), colpevole di aver posto fine alla vita del figlio Tomas (Miguel Angel Diaz), l’assassino della povera Mariana (Carlota Barò). Dando uno sguardo alle anticipazioni si ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 10 a sabato 15 settembre 2018: Donna Francisca chiede a Laura di assistere Prudencio mentre il dottor Zabaleta presta soccorso al figlio di Larraz. Francisca è convinta che Julieta e Saul le abbiano mentito sul vero epilogo della vicenda e chiede a Mauricio di indagare a tal proposito. Consuelo si risveglia dal coma e Julieta, tra le lacrime, le spiega quanto accaduto. Mauricio, disperato ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 4 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 4 settembre 2018: Saul convince Prudencio a partire insieme per cercare Julieta, che potrebbe essere in pericolo… Prudencio e Saul si inventano una “zia ammalata” pur di assentarsi un paio di giorni dalla Villa, ma una sospettosissima Donna Francisca scopre di essere stata tradita… Julieta viene aggredita da Don Ignacio lungo la strada per la Venta e viene legata e rinchiusa ...

Il Segreto Anticipazioni : chi farà CHIUDERE l’emporio MIRAÑAR? : Sono in arrivo tempi difficili per tutti gli abitanti di Puente Viejo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: se ci avete letto in precedenza, sapete già che la maggior parte dei compaesani organizzerà un piano per consentire a Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza) di fuggire dalla Spagna insieme alla piccola Juanita (Chloe Lazaro). Facciamo quindi un riassunto della situazione che si verrà a creare per comprendere meglio gli sviluppi della ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta ferisce il marito Prudencio e scappa di casa : La soap opera Il Segreto, scritta da Aurora Guerra e prodotta da Boomerang Tv, riesce sempre a riservare nuovi colpi di scena [VIDEO] al suo nutrito pubblico. Nelle puntate attese in Italia per il periodo autunnale, al centro delle vicende ci sara' soprattutto Julieta Uriarte. La donna, infatti, riuscira' ad evitare che il marito Prudencio Ortega abusi di lei ferendolo alla nuca, e subito dopo scappera' dalla villa di Francisca Montenegro, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 3 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 3 settembre 2018: Lieto evento in arrivo: Dolores chiede a Tiburcio di sposarla e lui dice di sì! Nicolas riesce fortunatamente a far sospendere il giudice del processo di Severo e a ottenere un nuovo giudice… Fe scopre che Mauricio, nel corso della sua assenza, le ha scritto parecchie lettere, ma le stesse sono sempre state intercettate da Donna Francisca… Da non perdere: diventa fan ...

Il Segreto Anticipazioni : PRUDENCIO cerca di “violentare” JULIETA ma… : A Il Segreto, JULIETA Uriarte (Claudia Galan) diventerà nei prossimi mesi la moglie di PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) ma, nonostante ciò, si rifiuterà di fare l’amore con il novello marito; la nostra protagonista, infatti, non riuscirà a dimenticare tanto in fretta l’amato Saul (Ruben Bernal) e utilizzerà ogni scusa per non consumare il sacramento che ha contratto. Come evolverà perciò la storyline? Dando uno sguardo alle ...

Il Segreto - anticipazioni 3-9 settembre e puntate spagnole : anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: il ritorno di Maria e Gonzalo Il Segreto fino al 9 settembre continuerà ad andare in onda alle 18:45. Dal 10 settembre dovrebbe tornare alla collocazione originaria, prima di Pomeriggio 5. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno a Puente Viejo di Gonzalo e Maria dopo la scomparsa di Raimundo e Francisca che sono finiti in un sanatorio a causa di Fulgencio. Francisca ha sempre ...