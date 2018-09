Il rischio dell' infarto cresce quando si dorme solo cinque ore

Salvini contro la Merkel : "Sottovaluta il rischio dell'immigrazizone" : Il ministro dell'Interno accusa indirettamente la cancelliera per le violenze avvenute a Chemnitz con i neonazisti in piazza

Spazio - Ministro Bussetti : la mappatura satellitare delle scuole scoprirà gli edifici a rischio : “I nostri figli devono poter frequentare scuole sicure. È un loro diritto. Abbiamo dati ancora preoccupanti sugli edifici scolastici. Vuol dire che in questi anni non è stato fatto abbastanza. Sono stati stanziati soldi, ma senza mettere mano a quelle procedure farraginose che impediscono di far arrivare in fretta le risorse agli Enti locali proprietari degli edifici scolastici. È un problema che stiamo risolvendo con norme che ...

Migranti - Unhcr : calano viaggi della speranza - ma sono più rischiosi : I viaggi della speranza dei Migranti nel Mediterraneo sono in diminuzione, ma sono più rischiosi. A sostenerlo è l'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, secondo cui è calato il numero assoluto di ...

Ponte Morandi - Susanna Camusso a Genova : "Se non si interviene sulla mobilità c'è il rischio della delocalizzazione" : 'Se non s'interviene seriamente sulla mobilità temiamo possa esserci una tentazione, una tendenza alla delocalizzazione delle attività produttive'. È questa una delle tante preoccupazioni del ...

Fitch conferma rating BBB dell'Italia. Outlook da 'stabile' a 'negativo'. rischio elezioni anticipate : Ritenendo la valutazione 'ampiamente giustificata alla luce delle attuali condizioni della nostra economia', fonti di Palazzo Chigi si dicono 'certe che ci saranno valutazioni integralmente positive, ...

Fitch conferma rating dell'Italia - ma taglia outlook a negativo per rischio collasso Governo : Teleborsa, - Fitch ha lasciato invariato il rating "BBB" sull'Italia ma ha rivisto al ribasso le previsioni " il cosiddetto outlook " da stabili a negative. L'agenzia di rating prevede con il Governo ...

La voce della Politica Fondi comunitari - Lezzi : 'nessun rischio di disimpegno per la Basilicata' : Nessun rischio di disimpegno dei Fondi comunitari della Regione Basilicata. Lo stato di avanzamento dei programmi è più che positivo ed è in linea con i target imposti dalla Commissione europea. È ...

Il rischio della tempesta perfetta d'autunno - senza fronzoli : Le minacce che incombono sull'economia italiana alla ripresa dalla pausa estiva derivano non solo dalla crescente sfiducia degli investitori nell'operato del nuovo governo ma anche da un indebolimento di tutto l'arco dei "...

JAMES DYSON ‘LANCIA’ LE AUTO ELETTRICHE/ L'uomo dell'aspirapolvere : "rischio tutto il mio patrimonio" : JAMES DYSON lancia le AUTO ELETTRICHE: L'uomo dell'aspirapolvere si lancia in una nuova sfida e rischia personalmente. Se dovesse fallire perderebbe tutto il suo patrimonio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:00:00 GMT)

Allerta Meteo - avviso della protezione civile : Venerdì 31 Agosto criticità gialla e arancione - allarme per il Nord/Ovest - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica raggiungerà le regioni settentrionali del paese determinando, a partire dalla serata di oggi, un sensibile peggioramento del tempo, prima su Piemonte e Lombardia e, dalla giornata di domani, in graduale estensione al resto del Nord, in particolare su Veneto ed Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Il Tempo Negli Stadi - attenzione al meteo per le partite della 3ª giornata di Serie A : forti piogge nel weekend - Bologna-Inter a rischio rinvio : Inizierà con il big match di San Siro, Milan-Roma, la 3ª giornata di Serie A: tante partite saranno condizionate dal malTempo che incombe sull’Italia nel weekend. E proprio l’anticipo di Venerdì sera alle 20:30 a Milano sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà con ...

Per i mercati ora è più rischioso lo Stato delle imprese : La volatilità che ha caratterizzato da diversi mesi a questa parte i nostri titoli di Stato ha provocato tensioni anche sul mercato delle obbligazioni bancarie e corporate. L’ondata...

F24 compensazioni a rischio : criteri di sospensione delle deleghe : Definiti dall’Agenzia delle entrate i criteri e modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento – modelli F24 – che contengano compensazioni di profili a rischio. Si tratta di un blocco di pagamento per verificare il corretto utilizzo del credito. Con un provvedimento (il numero n. 195385 del 28 agosto 2018) le Entrate hanno dato attuazione alla disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2018 secondo cui, allo ...