Il Premio Robert Bresson a Liliana Cavani a Venezia 75 : ... di cui sono main partner in occasione della Mostra del Cinema, a conferma di una tradizione che da sempre lega due eccellenze dell'artigianalità italiana al mondo della settima arte. Silvia Grassi ...

"L'Estate del 78" di Roberto Alajmo vince il Premio Alassio Cento libri : "Il libro di Roberto Alajmo dimostra ancora una volta che la letteratura è un'autoterapia che può riuscire utile anche agli altri, quando sappia affrontare a cuore aperto le proprie patologie. Dopo ...

ROBERT REDFORD/ L'addio alle scene : l'attore ha conquistato il Premio Oscar alla regia e alla carriera : ROBERT REDFORD dice "addio" al cinema: The Old Man and the Gun sarà il suo ultimo film da attore. Nel suo passato due premi Oscar alla regia e alla carriera.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 08:26:00 GMT)

Roberto Benigni - incidente in mare per l’attore Premio Oscar : Roberto Benigni ha avuto in incidente in mare tra La Maddalena e Palau, durante una vacanza in Sardegna. Secondo le prima ricostruzioni, il premio Oscar per La Vita è Bella stava facendo un’escursione in gommone quando ha sbattuto la schiena con violenza a causa di un’onda. Trasportato in elisoccorso all’ospedale di Sassari, Benigni si trova ricoverato nel reparto di neurochirurgia e come riporta La Nuova Sardegna in queste ore ...

Roberto Benigni : "Dedico il Premio satira a chi non c'è più - dunque al Pd" : "Come si fa sempre in queste occasioni, voglio dedicare questo premio a chi non c'è più e per questo lo dedico al Pd". Pungente come al solito, Roberto Benigni ha accolto con questa battuta il riconoscimento alla carriera del premio satira a Forte dei Marmi (Lucca), che gli è stato consegnato ieri sera da Serena Dandini nel corso di una cerimonia a Villa Bertelli.Ma nel mirino del comico non è finito solo il Pd. "Qui ...

Premio Strega 2018 - chi è la vincitrice Helena Janeczek - l’editor che scoprì Gomorra di Roberto Saviano : Helena Janeczek, vincitrice del Premio Strega 2018 con "La ragazza con la Leica", è da tempo nota ai lettori per i suoi libri e per il lavoro di talent scout. Fu in questa veste che nel 2004 scoprì il dattiloscritto di un esordiente e lo portò a Mondadori. Quell'esordiente si chiamava Roberto Saviano e quel dattiloscritto si intitolava "Gomorra". Che successivamente sarebbe diventato un best seller internazionale.Continua a leggere

Premio Strega : chi sono Gerda Taro e Robert Capa - i protagonisti de La ragazza con la Leica della Janeczek : La storia d'amore tra i due reporter Gerda Taro e Robert Capa è al centro de "La ragazza con la Leica", il romanzo di Helena Janeczek vincitore del Premio Strega 2018. Ispirato a una storia vera, il romanzo racconta la vita della prima donna reporter caduta sul campo. E dell'uomo che successivamente avrebbe fondato l'agenzia Magnum e che poi sarebbe morto nel 1954 in Indocina.Continua a leggere

Pordenonelegge 2018 : allo scrittore Robert Harris il Premio 'La storia in un romanzo' : ... filosofi, sociologi, artisti, scienziati…, , chiamati a confrontarsi in oltre 600 incontri, dialoghi, lezioni magistrali, anteprime editoriali, degustazioni, percorsi espositivi e spettacoli. ...