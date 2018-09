Il premio ' Città di Marineo' a Sabatini

I°premio Città di Corigliano Rossano - successo di pubblico : La presenza della reginetta dello scorso anno, Miss Fusione Laura Bauleo , vero orgoglio territoriale, che è giunta tra le 50 finaliste nazionali di Miss Mondo. Lo staff mira a storicizzare l'...

A Gianluca Grignani il "premio Alle Eccellenze Città di Lecce" : ...manifestazione e ha ricevuto il Premio alla Carriera per ' il valore letterario dei suoi testi e per rappresentare una generazione di poeti-cantanti che hanno portato la musica italiana nel mondo '. ...

Nasce il 1° premio Città di Corigliano-Rossano : Nel corso della serata saranno premiate le eccellenze del territorio nei vari settori della società civile: dall'imprenditoria al mondo dello spettacolo, dalle professionalità all'impegno civico, ...

"Elisabetta" di Luca Stecchi in finale al premio Internazionale di Poesia Città di Varallo 2018 : Buone notizie per il poeta e scrittore biellese Luca Stecchi. Per il terzo anno consecutivo una sua opera raggiunge la finale del Premio Internazionale di Poesia Città di Varallo 2018. La Poesia, ...

F1 - slitta la decisione sul Gran premio di Miami : la Commissione Cittadina rinvia il voto : La decisione finale sull’ingresso del Gp di Miami nel calendario di Formula 1 è stata posticipata a dopo l’estate Non verrà deciso nulla il prossimo 26 luglio, il Gp di Miami conoscerà il proprio destino dopo l’estate. La Commissione Cittadina infatti ha deciso di posticipare la riunione in cui sarebbe dovuto arrivare il via libera a favore del progetto, che avrebbe dovuto ricevere l’ok di almeno quattro commissari ...

LANCIANO : VENERDI' 20 LUGLIO TORNANO IL "premio DONNA BONTA' CITTA' DI LANCIANO" E IL "premio DONNA PIU'". - Abruzzo in Video : ... della cultura, dello spettacolo, della politica, dell'economia. Per SOLIDARIETA' E TERRITORI interverranno tre donne presidenti delle Pro Loco di Val di Sangro-Atessa, Fara San Martino e San Martino ...

Torre Annunziata - premio Città di Torre Annunziata - in rampa di lancio la terza edizione : La prima, sostanziale variante è la divisione degli spettacoli in quattro categorie: Teatro Classico , originale o rielaborato, , Teatro Contemporaneo , Testi inediti , elaborati da autori noti o non ...

"Città di Loano" : un premio che guarda ai giovani e al futuro : Il premio Loano , principale appuntamento in Italia per la musica di tradizione, torna dal 23 al 27 luglio 2018 per raccontare la musica popolare del futuro. Fedele alla sua vocazione di laboratorio ...

A Amarilli Nizza va il premio Speciale Città di Diano Marina : Le prevendite sono in corso anche per questi spettacoli. [9] => Due sono gli spettacoli previsti dalla stessa orgaNizzazione, ma fuori del cartellone EMD. Sono previsti sempre a Villa Scarsella, con ...