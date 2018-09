Il governo si affida all' ex Iena Giarrusso per vigilare sui concorsi universitari

huffingtonpost

(Di martedì 4 settembre 2018) Il sottosegretario all'Istruzione Lorenzo Fioramonti ha scelto il suo primo collaboratore: si tratta dell'exDino, che alle scorse ultime politiche si era candidato alle politiche con il M5s, salvo poi non essere eletto.L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Facebook di Fioramonti, in un post che elenca le competenze di: "Dino è laureato in Scienze della comunicazione e ha insegnato per vari anni all'Università di Catania, prima di diventare noto in tutto il Paese come giornalista investigativo per lo show televisivo Le Iene. Oltre che svolgere il ruolo di manager della comunicazione e mantenere i rapporti istituzionali tra il mio ufficio, il Parlamento e gli altri ministeri, Dino dirigerà il nostro osservatorio suinell'università e negli enti di ricerca". In sostanza dunque,dovrà dare la ...