Il giorno dei responsabili | così Salvini si lega a Tria e sceglie la linea della prudenza

La scienza sfata il mito dei 10.000 passi al giorno per restare in forma - : Il numero venne scelto arbitrariamente per una pubblicità giapponese degli anni '60 e non è supportato da alcuna prova scientifica. Secondo alcuni studi recenti, è meglio percorrerne circa 7.500

Genova - Miur : “Nessuno dei ragazzi sfollati perderà un giorno di scuola” : Il ponte è crollato, ma gli studenti genovesi non rischiano di perdere parte dell’anno scolastico. Non solo, perché Giovanna Boda, a capo Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del ministero dell’Istruzione, ha dichiarato che il Miur si impegnerà affinché “Nessuno dei ragazzi sfollati perderà un solo giorno di scuola”. Di là dell’urgenza casa, dei dibattiti sulla nazionalizzazione o meno delle ...

Il ministro Giulia Bongiorno è il più ricco del governo. Luigi Di Maio pubblica anche le dichiarazioni dei redditi dei familiari : Sul sito di Palazzo Chigi sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi di circa la metà degli esponenti del governo Lega-M5S. la più ricca dell'esecutivo è l'avvocato e ministro della Funzione pubblica Giulia Bongiorno, a seguire si trovano il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario agli Affari Ue Luciano Barra Caracciolo. Luigi Di Maio ha allegato alla dichiarazione anche i redditi dei familiari.Continua a leggere

Redditi dei ministri - Giulia Bongiorno la più ricca. Di Maio dichiara anche quello del padre : 88 euro : È Giulia Bongiorno, fra i componenti del governo che fanno diretto riferimento alla presidenza del Consiglio, il ministro di gran lunga più ricca del governo: secondo...

Bongiorno Paperone - Di Maio pubblica anche i dati dei familiari : i redditi della squadra di governo : Il titolo di Paperone nella squadra di governo va a Giulia Bongiorno, la titolare del dicastero della pubblica amministrazione mentre l'ultimo è Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento. È quanto si evince dalla classifica redatta da Libero in base ai dati riportati nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito del governo. Classifica parziale perché fino ad ora non sono arrivate tutte le ...

Parte dei migranti sulla Diciotti in sciopero della fame. Salvini : "Molti italiani poveri lo fanno ogni giorno" : Una Parte dei 150 migranti che si trovano a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania, ha deciso di iniziare lo sciopero della fame. La maggioranza non avrebbe aderito alla protesta. Lo si apprende in ambienti della Guardia costiera di Catania, dopo l'annuncio dato dai parlamentari del Pd che ieri avevano effettuato una ispezione a bordo. Organizzazioni umanitarie confermano che l'iniziativa stamane si è concretizzata con ...

Diciotti - secondo giorno nel porto di Catania. L’appello dei magistrati : “Minori e soggetti vulnerabili devono sbarcare” : È il secondo giorno della nave Ubaldo Diciotti nel porto di Catania e – come preannunciato da Matteo Salvini – la situazione non è cambiata: ancora nessuno sbarco dall’imbarcazione della Guardia Costiera con 177 migranti fino a quando non si troverà un accordo sulla loro ripartizione fra i vari paesi dell’Ue. Eppure ieri sera il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha detto che “entro domani” (oggi, ndr) ...

Roma - nudi nella fontana di piazza Venezia. La goliardata in pieno giorno sotto gli occhi dei turisti : Il blog “Roma fa schifo” che da tempo denuncia le situazioni di degrado che affliggono la Capitale, ha pubblicato il video che immortala due giovani mentre fanno il bagno nella fontana dell’Altare della Patria a piazza Venezia. Il video è stato girato nella giornata di domenica e diffuso nelle scorse ore. Il Comando del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale sta svolgendo tutti gli accertamenti utili per risalire agli autori ...

San Bernardo Abate/ Santo del giorno - il 20 agosto si celebra uno dei padri fondatori dei Frati Cistercensi : Il 20 agosto si celebra San Bernardo Abate uno dei padri fondatori dell'ordine dei Frati Cistercensi. Le feste a lui dedicate e le tradizioni più varie oltre agli altri Santi di oggi.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 04:51:00 GMT)

Le polemica di un Rapper nei confronti di Matteo Salvini per alcuni selfie nel giorno dei funerali : Salvini, selfie durante i funerali a Genova: è bufera sui social. Probabilmente se Salvini non avesse concesso dei selfie con i propri fan, qualcuno avrebbe ugualmente gridato allo scandalo: “Non si è fermato per una foto…” Una nuova polemica, social ma non solo, investe il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intento a farsi un selfie con una ragazza durante i funerali di Stato a Genova delle vittime del crollo ...

Elena Santarelli - il silenzio che preoccupa e la marea d’amore dei fan nel giorno del compleanno : Un lungo silenzio e una marea d’amore per darle coraggio: Elena Santarelli ha trascorso lontano dai social il giorno del suo compleanno, preoccupando i fan. La modella di Latina lo scorso 18 agosto ha compiuto 37 anni, ma il suo profilo Instagram continua a non essere aggiornato da diversi giorni. Cosa è accaduto? Si interrogano i fan, preoccupati per le condizioni di salute del figlio Giacomo. Da tempo la Santarelli e il piccolo Jack ...

Ponte crollato - Genova si ferma nel giorno dei funerali solenni : Ponte crollato, Genova si ferma nel giorno dei funerali solenni Esequie per 19 vittime della strage: molte famiglie hanno infatti scelto la cerimonia privata. Presente anche Sergio Mattarella, che prima ha visitato i feriti e l'area del cedimento. Il cardinal Bagnasco: città ferita, squarciato il suo cuore - ...

Concerto per Genova - nel giorno dei funerali l’appello di Gino Paoli per la raccolta fondi e contro il rischio oblio : Nel giorno dei funerali di Stato che si sono svolti in città per 19 delle 42 vittime della strage del crollo del ponte Morandi, Gino Paoli ha annunciato la volontà di organizzare un Concerto per Genova, un evento musicale di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alle centinaia di sfollati che dopo il crollo si sono ritrovate senza una casa o nell'impossibilità di ritornarvi finché l'intera zona interessata dal tragico evento non sarà ...