(Di martedì 4 settembre 2018) Il test a Tsukuba, dove la tecnologia usata per gestire le criptovalute sarà utilizzata per validare consultazioni pubbliche su progetti di natura sociale. Ma non tutto è andato per il verso giusto