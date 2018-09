Il fondatore di Twitter rifiuta di rimuovere il profilo di Alex Jones | cospiratore di

huffingtonpost

: Al 'Premio Capalbio' i soliti radical chic si indignano sugli immigrati clandestini al grido di 'è colpa di Salvini… - matteosalvinimi : Al 'Premio Capalbio' i soliti radical chic si indignano sugli immigrati clandestini al grido di 'è colpa di Salvini… - Rvaticanaitalia : Enzo Bianchi - fondatore della comunità ecumenica di Bose - commenta l'incontro fra Bartolomeo e Kirill al Fanar di… - Corriere : La misteriosa scomparsa del co-fondatore di Wikileaks -

(Di martedì 4 settembre 2018) Jack Dorsey,didiildi undi estrema destra. Secondo ilWall Street JournalDorsey avrebbe dichiarato a una persona vicina al social network di San Francisco, di aver usato il suo potere per impedire la cancellazione deldi, sostenitore di Trump, conduttore radiofonico divulgatore di teorie di cospirazione vicine all'estrema destra e creatore di Infowars sito internet accusato più volte di diffondere fake news.La decisione di Dorsey, continua il Journal, avrebbe causato malcontenti e lamentele anche da parte dei suoi collaboratori. Secondo fonti vicine al quotidiano di Wall Street, ildiavrebbe fatto lo stesso per salvare ildi Richard Spencer, sostenitore della supremazia bianca. Ildiè stato più volte sospeso, ma sempre in maniera temporanea e mai ...