Il finale di The Good Doctor slitta al mercoledì con l’annuncio di una morte importante

The Witcher : quasi terminata la sceneggiatura della serie TV - il finale è in fase di scrittura : La sceneggiatura della serie The Witcher di Netflix potrebbe essere finalmente prossima alla fine.Come riporta VG247.com, Lauren Hissrich, showrunner per la prossima serie The Witcher Netflix, ha stuzzicato i fan nel suo ultimo tweet, annunciando che il finale di stagione è ora in fase di scrittura.Il tweet recita: "ricordate quando twittavo come una pazza e qualcuno mi disse di smetterla e di scrivere lo show?", con l'aggiunta dell'hashtag ...

The Color Run - al Parco Experience il 15 settembre la finale del tour 2018 : Si toccherà anche l'Albero della Vita tra le principali attrazioni che sarà eccezionalmente riacceso, offrendo nuovi spettacoli musicali e giochi d'acqua e rendendo ancora più straordinaria l'...

The Americans 3 scompare dal palinsesto di Rai4 : solo un errore o dopo il finale della seconda stagione non ci sarà un seguito? : The Americans 3 andrà in onda oppure no? Nelle scorse settimane, Rai4 aveva annunciato l'arrivo della serie tv cult degli ultimi anni dalla prima alla quarta stagione senza pausa o, almeno, questo è quello che il pubblico aveva capito ma qualcosa non quadra. Sbirciando la guida tv della rete Rai di giovedì prossimo sembra che la serie non ci sarà e che il finale della seconda stagione andrà in onda oggi, 30 agosto, e lascerà tutti con il fiato ...

The Man in the High Castle : il finale che non ti aspetteresti : The Man in the High Castle è una serie tv basata sull'omonimo romanzo ucronico di Philip K. Dick. Prodotta da Amazon Prime, è alla terza stagione. Durante il Comic Con che si è tenuto a San Diego dal 17 al 21 luglio 2018 è stata annunciata la data di rilascio della terza stagione: il 5 ottobre 2018. E' stato presentato anche un primo trailer che lanciando l'hashtag #resistancerises presenta la stagione come gli episodi della Resistenza, ormai ...

The 100 1×13 : il finale di stagione | Anticipazioni 23 agosto : The 100 1×13 trama e Anticipazioni 23 agosto – Nella seconda serata di oggi, canale 20 trasmetterà la seconda e ultima parte di “Noi siamo terrestri“. Il finale di stagione vedrà Raven ferita gravemente, mentre il resto del gruppo sarà costretto a rifugiarsi al campo. Le Anticipazioni sulla trama di The 100 1×13 mettono inoltre l’accento sulla possibilità che Jaha non raggiunga la Terra. The 100 1×13 ...

Il finale di The Americans 2 su Rai4 il 30 agosto con i Jennings in panico e un nuovo caso : Il finale di The Americans 2 è ormai all'orizzonte e questo significa che per il pubblico di Rai4 è arrivato il momento di salutare i Jennings e prepararsi alla terza stagione in onda per la prima volta in chiaro tra settembre e ottobre. L'appuntamento oggi, 23 agosto, è fissato con gli episodi 10 e 11 dal titolo "Doppio gioco" e "Possibile tradimento" in cui la coppia di spie sarà ancora al centro dei nuovi casi che scuoteranno ...

The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione : annunciato il finale epico : The Big Bang Theory, la 12esima stagione sarà l’ultima: la serie saluta il pubblico con un finale epico Ebbene The Big Bang Theory sta giungendo al termine con la 12esima stagione. Nel 2019 i telespettatori non vedranno più nuovi episodi riguardanti i protagonisti della serie diventata un vero e proprio fenomeno mediatico. Leonard, Sheldon e […] L'articolo The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione: annunciato il finale ...

The Affair 4×10 recensione : un doloroso addio | finale di stagione : The Affair 4×10 recensione – Il finale di stagione della serie Tv drama di Showtime è andato in onda domenica 19 agosto 2018. Si chiude un capitolo e non solo perché siamo giunti alla fine della quarta stagione. Grazie ad una trama che spazia fra i diversi protagonisti, iniziamo a scoprire le prime conseguenze dovute ai precedenti eventi. The Affair 4×10 ci permette di incontrare anche personaggi secondari rimasti assenti in ...

The Affair 4×10 : il finale di stagione (VIDEO) : The Affair 4×10 trama e promo – Il decimo episodio della serie tv Showtime andrà in onda domenica, 19 agosto 2018. Siamo arrivati al finale di stagione e sono ancora tanti i punti rimasti oscuri. La trama di The Affair 4×10 riguarderà questa volta Cole e Noah, ma anche altre tre persone in via indiretta. The Affair 4×10 trama e anticipazioni La promessa della traccia rilasciata dall’emittente americana è che ci ...

Addio The Royals 5 - cancellata dopo un finale aperto per colpa di Mark Schwahn : un’altra rete la salverà? : The Royals 5, come prevedibile, non ci sarà. O almeno non su E! La serie su una fittizia famiglia di reali inglesi nella Londra contemporanea è stata cancellata dopo lo scandalo molestie che ha travolto anche il suo creatore e produttore, Mark Schwahn. C'era da aspettarselo visto che sono trascorsi mesi dopo il finale della quarta stagione la scorsa primavera: era ormai chiaro che la serie non sarebbe stata rinnovata da E!, che aveva ...

Orange Is The New Black 6 - il finale spiegato dagli autori : Uscita su Netflix il 27 luglio scorso, la sesta stagione di Orange Is The New Black ha cercato di riportare sui binari delle prime stagioni la vicenda delle detenute del Litchfield, in primis la protagonista Piper (Taylor Schilling). Ma è il finale di stagione a confermare la volontà degli autori di mantenere l'approccio a temi contemporanei, affiancandoli al percorso della stessa Piper.-Attenzione: spoiler sul finale della sesta ...

