Il finale di Chicago P D 4 su Italia1 con una mini maratona | anticipazioni 11 settembre

Chicago Med 3 ci sarà : il finale della seconda stagione su Italia1 il 31 agosto - e i nuovi episodi? : Chicago Med 3 ci sarà oppure no? Non è un segreto che il medical drama sia già stato rinnovato per una terza stagione che, proprio in queste settimane, è andata in onda su Premium Stories per la gioia degli abbonati alla piattaforma a pagamento di Mediaset. Gli episodi andranno in onda in chiaro la prossima estate mentre negli Usa prenderanno presto il via gli episodi della quarta stagione. Carne al fuoco ce n'è almeno per i prossimi due anni ...

Chicago Med 2/ Anticipazioni 31 agosto 2018 : Will torna single e... (finale di stagione) : Chicago Med 2, Anticipazioni del 31 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. L'aggressione di uno squilibrato mette in pericolo la vita del dottor Charles. (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 13:40:00 GMT)

