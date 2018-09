Il Festival della Partecipazione cerca volontari | Aperta la call #iopartecipo2018 per

Oltre quaranta eventi per il "Settembre nisseno". In corso Umberto Lello Analfino - Festival della birra artigianale e Shakalab in concerto : ... , il cineforum nei quartieri, la 64ma edizione della Coppa Nissena di rally, il concorso internazionale di danza "Sicilia In " premio Michele Abbate", le "Vie dei tesori", gli spettacoli teatrali ...

Scienza e tutela ambientale per la V edizione del Festival della Comunicazione di Camogli : 1/6 ...

Orbetello Jazz Festival : la bellezza della musica nella laguna toscana : Uno dei luoghi più suggestivi della toscana sarà riempito della splendida musica Jazz nel mese appena iniziato di settembre. Arriva infatti la seconda edizione di Orbetello Jazz Festival, una rassegna voluta dal Comune di Orbetello per la direzione artistica di Paolo Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma e in collaborazione con la Pro Loco lagunare Orbetello, che i prossimi 7, 8 e 9 settembre offre tre imperdibili ...

Festival della Mente 2018 - boom di presenze nel centro sarzanese : ... il Festival off inziato lo scorso 26 agosto, coordinato da Virginia Galli e Francesca Giovanelli, che ha affiancato il tradizionale programma della manifestazione con momenti dedicati a spettacoli ...

Sarzana. Festival della Mente : si chiude stasera la XV edizione : chiude oggi la quindicesima edizione del Festival della Mente, il primo Festival europeo dedicato alla creatività, diretto da Benedetta Marietti

Festival DEL CINEMA DI VENEZIA 2018/ Programma 2 settembre : è il giorno della serie tv “L’amica geniale” : FESTIVAL del CINEMA di VENEZIA 2018, Programma 2 settembre: è il giorno della serie tv "L'amica geniale" di Saverio Costanzo, presentata fuori concorso.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:50:00 GMT)

Il 3 settembre riapre l’Auditorium Parco della Musica - in arrivo concerti - spettacoli - Festival : IN arrivo A settembre JAMMIN’, UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA, ROMAEUROPA, INEDITO D’AUTORE, I MITI della CANZONE, TASTE OF ROMA IL 13 settembre DAVID CROSBY CHIUDE IL ROMA SUMMER FEST E APRE UNA STAGIONE DI GRANDI concerti CON BEN HARPER, THE MusicaL BOX, MORCHEEBA, TRIBALISTAS, MALIKA AYANE, EUGENIO BENNATO, SERGIO CAMMARIERE, NICOLA PIOVANI, GIOVANNI ALLEVI, MARIO BIONDI Il 3 settembre riapre al pubblico il Parco della Musica e dal 5 ...

Interamente dedicata a Monica Vitti la seconda tappa della 7^ edizione dell’International Tour Film Festival a Montalto di Castro : Montalto di Castro (VT) Sabato 25 Agosto Ore 20:30: Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo Nell’ambito della settima edizione dell’International Tour Film Festival, sabato 25 agosto allo Spazio Cinema Alfredo Bini a Montalto di Castro (VT) omaggio all’indimenticabile attrice Monica Vitti con la proiezione del Film Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo,una produzione Ciak2000 ...

Selinunte - a conclusione del Festival della Luce andrà in scena "Mattanze" : Domenica 2 settembre ore 19.00 a conclusione del Festival della Luce 2018 presso il Tempio di Dioniso a Selinunte, andrà in scena 'Mattanze' di Mario Modestini. Dell'opera, composta in 16 'Stanze', ...

La creatività al servizio della comunità. Al via il Festival della Mente a Sarzana : Tre giorni, 60 ospiti italiani e internazionali, 39 incontri per esplorare il concetto di comunità. La quindicesima edizione del Festival della Mente inizia oggi alle 17.30 con la riflessione di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, dal titolo "Comunità o eclissi di noi". Il primo Festival europeo dedicato alle idee si protrarrà fino a domenica 2 settembre.Letture, spettacoli, incontri, laboratori, ...

Noto : Festival della chitarra a Palazzo Nicolaci : Una settimana di musica a Noto con il Festival della chitarra. Da sabato 1 settembre al via Tiempo de guitarras, giunto alla quinta edizione.

Il Festival di Venezia si è aperto nel segno della gender equality : Ha aperto ufficialmente i battenti ieri sera la settantacinquesima edizione del Festival di Venezia, e non sono mancate le polemiche. della problematica legata alle poche – una – donne selezionate in concorso (gli uomini sono ben 20) avevamo già parlato, ma per chi non avesse seguito l’evolversi della faccenda va ricordato che alla vigilia dell’apertura sull’Hollywood Reporter è stato pubblicato un articolo molto discusso, che ...

Festival del Cinema di Venezia - Elisa Isoardi brilla di luce propria : il red carpet della fidanzata di Matteo Salvini [GALLERY] : Elisa Isoardi presenzia al Festival del Cinema di Venezia, la bella fidanzata di Matteo Salvini in tutto il suo splendore sul red carpet dell’evento Cinematografico Elisa Isoardi presenzia alla 75ª edizione del Festival del Cinema di Venezia. La fidanzata di Matteo Salvini indossando uno splendido vestito Elisabetta Franchi calca il red carpet dell’evento Cinematografico ed incanta prima la Darsena e poi i fotografi presenti ...