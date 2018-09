Il capitano Ultimo è ufficialmente senza scorta Lui avverte | “Leoluca Bagarella è ancora

Generale Dalla Chiesa - in centinaia a Roma col capitano Ultimo : Diverse centinaia di persone, provenienti da tutta Italia, hanno accolto l'invito del colonnello Sergio De Caprio, il capitano Ultimo che catturò Totò Riina, di trovarsi insieme per commemorare il ...

“La sicurezza dei cittadini non è una macchina per il voto”. Revocata la scorta a capitano Ultimo - l’uomo che mise in ginocchio ‘Cosa Nostra’. Giorgia Meloni attacca Salvini : “La mafia di Bagarella e di Riina non sono più un pericolo. Cara mamma, c’era una volta la sicurezza dei cittadini”. Con una serie di tweet, corredati dall’hashtag “#no mobbing di Stato”, il colonnello Sergio De Caprio, Capitano Ultimo, il carabiniere che nel 1993 arrestò il boss Totò Riina, protesta contro la revoca della sua scorta disposta dall’Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza ...

capitano Ultimo senza scorta - Rita Dalla Chiesa : “Indignata. La sua solitudine è la stessa di mio padre” : “È una decisione incredibile quella della revoca della scorta, incredibile che non si siano alzate più voci. Sono indignata, dispiaciuta e amareggiata, non riesco a capirne fino in fondo i motivi“. Lo dice Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso 36 anni fa a Palermo, intervistata da TPI sulla decisione di revocare la scorta a Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo, a capo della squadra di ...

Via la scorta al capitano Ultimo : «Questo è mobbing di Stato» : «mobbing di Stato». Alla vigilia della revoca della sua scorta disposta dall'Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale) il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, meglio noto come Capitano Ultimo, protesta con una serie di tweet. E trova sostegno anche in Parlamento con la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e la deputata di Forza Italia Jole Santelli che chiedono al ministro dell'Interno Matteo Salvini di ...

Revocata la scorta a capitano Ultimo - l’uomo che arrestò Riina. Lui si scaglia contro lo Stato : “Basta mobbing” : Domani, lunedì 3 settembre, verrà definitivamente Revocata la scorta al colonnello Sergio De Caprio, noto come "Capitano Ultimo", l'uomo che nel 1993 arrestò Totò Riina. Lui su Twitter protesta: "I peggiori sono sempre quelli che rimangono alla finestra a guardare come andrà a finire. Sempre tutti uniti contro la #mafia di Riina e Bagarella . No omertà No mobbing di Stato".Continua a leggere

capitano Ultimo - la sua protesta contro la revoca della scorta : ‘No mobbing di Stato’ : Una serie di tweet, con la stessa frase che ritorna: “No mobbing di Stato”. Alla vigilia della revoca della sua scorta disposta dall’Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale) il colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo, che nel 1993 arrestò Totò Riina, protesta così contro la decisione presa il 31 luglio scorso e che domani 3 settembre, nell’anniversario dell’uccisione del ...

Il capitano Ultimo da domani senza scorta. "No a mobbing di Stato" : Il colonnello Sergio De Caprio scrive su Twitter alla vigilia del provvedimento di revoca. E polemizza: "Chi ha visto il comandante dei carabinieri Nistri?". Mercoledì interrogazione di Fratelli d'Italia a Salvini