Il calciomercato dal 2010 a oggi | in Serie A spesi oltre 6 | 7 miliardi

calciomercato Casertana - dal Parma Vacca in prestito : CASERTA - Tramite una nota ufficiale, la Casertana ha annunciato "di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Antonio Junior Vacca " . Il centrocampista classe 1990 arriva a titolo ...

calciomercato - clamoroso dall'Argentina : Dybala al Real. Ma è una bufala? : Mauricio Hidalgo parla di accordo totale tra i club: trasferimento immediato per 180 milioni di euro. Ma il quotidiano argentino smentisce perfino che lavori per loro...

calciomercato - clamoroso dall'Argentina : Dybala al Real : Secondo Diario Olé ci sarebbe accordo totale tra i club: trasferimento immediato per 180 milioni di euro

calciomercato Ternana - ufficiale : arriva Nicastro dal Foggia : TERNI - Nuovo acquisto in casa Ternana . I rossoverdi prelevano l'attaccante Francesco Nicastro . arriva in prestito dal Foggia . Ventisette presenze, quattro reti e tre assist lo score della scorsa ...

Barcellona - calciomercato in attivo : non succedeva dal 1999 : Grazie alla cessione, perfezionata ieri, dell’attaccante ex Valencia Paco Alcacer al Borussia Dortmund, il bilancio tra entrate e uscite del Barcellona in questa sessione di calciomercato è contrassegnato dal segno positivo. Inoltre, le cessioni dei blaugrana potrebbero non essere finite, in quanto Rafinha Alcantara nelle prossime ore potrebbe abbandonare la truppa di Valverde. Secondo Mundo Deportivo, attualmente l’attivo ...

calciomercato - Bernat vicinissimo al trasferimento dal Bayern Monaco al PSG : Juan Bernat sembra essere a un passo dalla conclusione dell’accordo con i francesi del Paris Saint-Germain. È quanto sostenuto dall’emittente radio tv Deportes Come, che aggiunge che il laterale sinistro potrebbe firmare per le prossime tre stagioni. Bernat, attualmente in forza al Bayern Monaco, da quando Pep Guardiola ha lasciato la panchina dei bavaresi ha trovato sempre meno spazio. Nonostante le sue caratteristiche ...

calciomercato - Yaya Touré a un passo dall'Arsenal : l'ivoriano pronto a ripartire dai Gunners : Una nuova stimolante sfida per ripartire al meglio dopo l'ultima annata trascorsa con poche luci e troppe ombre con il Manchester City di Pep Guardiola: Yaya Touré è pronto ad iniziare un nuovo ...

Serie A 2018 : quanti gol dal calciomercato : Stefan de Vrij, Inter, Il difensore olandese non ha certamente bisogno di presentazioni: gli anni trascorsi in maglia Lazio lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo, l'Inter lo ha portato a Milano ...

calciomercato Roma : offerta per Strootman dal Marsiglia : Sembrava non volerne sapere di muoversi da Roma: Kevin Strootman aveva detto a tutti di voler restare, una decisione paragonabile a quella di Dzeko che disse di no al Chelsea a gennaio. Ma nelle ...

calciomercato Liverpool - Karius riparte dalla Turchia : prestito biennale al Besiktas : Loris Karius cerca il rilancio in Turchia. Dopo mesi di difficoltà, che hanno avuto il via nella finale da incubo giocata a Kiev, il portiere del Liverpool ha deciso di lasciare l'Inghilterra, per ...

calciomercato - Ramires ad un passo dal ritorno al Benfica : Ramires potrebbe ritornare al Benfica dopo l’esperienza allo Jiangsu Suning, il centrocampista ad un passo dall’addio ai cinesi Il centrocampista brasiliano Ramires, dello Jiangsu Suning, starebbe ad un passo dal tornare a giocare nel Benfica, il club portoghese dove ha già militato nella stagione 2009/10, secondo ‘A Bola’. Il centrocampista di 31 anni, dovrebbe firmare un contratto con il club lusitano per le ...

calciomercato - Rakitic-PSG : via dal Barcellona solo per 125 milioni di euro : Stop alle trattative in Serie A e in Premier League, operazioni invece ancora aperte in entrata e in uscita dalla Spagna alla Francia fino al 31 agosto. Da tempo nel mirino della UEFA e dal Fair Play ...

calciomercato Arezzo - preso Belloni dall'Inter : Arezzo - Tramite un comunicato, l' Arezzo ha annunciato "di aver perfezionato l'arrivo del giocatore Niccolò Belloni dall' Internazionale FC. Il centrocampista classe 1994 sarà a disposizione di ...

calciomercato : Cerci riparte dalla Turchia : Alessio Cerci riparte dalla Turchia. L’ex giocatore di Torino, Atletico Madrid e Verona è un nuovo giocatore dell’Ankaragücü. La notizia è stata ufficializzata dal club che milita nella Super Lig turca. Cerci, 31 anni, 14 presenze nella Nazionale, era svincolato dal 1 luglio.L'articolo Calciomercato: Cerci riparte dalla Turchia sembra essere il primo su CalcioWeb.