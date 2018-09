Il bluff del sovranismo economico : ecco che cosa perderemmo senza l'Ue : L'ultima provocazione è arrivata domenica, quando il vicepremier Matteo Salvini ha parlato di «sfiorare dolcemente» il vincolo europeo del 3% sul deficit. Un gioco di parole che lascia trasparire, una ...

F1 - Hamilton fa sorridere la Ferrari : “le vittorie ottenute prima della sosta? Abbiamo teso un bluff” : Il pilota campione del mondo ha ammesso come le vittorie ottenuta prima di Spa siano stati quasi un ‘bluff’ La crescita esponenziale avuta dalla Ferrari mette apprensione alla Mercedes, sempre al comando di entrambe le classifiche ma costretta ad inseguire dal punto di vista delle prestazioni. Photo4/LaPresse La vittoria di Vettel in Belgio ha messo spalle al muro Lewis Hamilton, costretto a rispondere già dalla gara di Monza ...

Il pericoloso bluff del modello Salvini : L’incredibile storia della nave militare Diciotti bloccata da tre giorni nel porto di Catania per volontà del governo italiano, e carica di migranti salvati in mare dalla nostra guardia costiera,è finita al centro del dibattito pubblico per questioni legate alla disumanità del ministro dell’Interno,

Il bluff dell'Iva flessibile non cambia lo scenario : manovra 2019 in deficit : Spostare, valutare, modificare, innovare. Il governo ha usato molte formule per indicare la strategia di avvicinamento alla prossima legge di Bilancio ma, guardando attentamente al balletto delle dichiarazioni, la sensazione è che tutto sia destinato grosso modo a rimanere com'è. Anche l'intervento sull'Iva per disinnescare le clausole di salvaguardia, infatti, si annuncia come un'operazione sostanzialmente in deficit perché anche l'annunciata ...

bluff autocertificazione/La nostra salute messa a rischio dalle ambiguità della politica : Il primo, firmatario di una proposta di legge in materia, ha detto che 'la politica viene prima della scienza'. La seconda ha proposto per la vaccinazione 'un obbligo flessibile', e, in attesa , una ...

Il bluff del ministro Di Maio : spaventare Mittal perché riduca il numero degli esuberi : Il vice premier sarebbe soddisfatto degli investimenti ambientali, ma questi sono meno spendibili con gli elettori Le gigantesche ciminiere dell'Ilva continuano a fumare lente, nella notte di Taranto, ...