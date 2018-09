IFA 2018 | ecco i migliori televisori in arrivo in Italia

Televisori 8K a IFA 2018 - un salto tecnologico che svela il futuro che ci aspetta : All’IFA 2018 di Berlino tre grandi aziende hanno svelato i primissimi esemplari di Televisori 8K, vale a dire con risoluzione di 7680 pixel nel lato orizzontale e 4320 su quello verticale. Significa che l’immagine sullo schermo è composta da circa 33 milioni di piccoli puntini, i pixel appunto. Potenzialmente una qualità inimmaginabile fino a qualche anno fa. Paragonando infatti le caratteristiche dell’8K alle tecnologie ...

Riforma Pensioni 2018/ Fornero : “non rIFArei la Legge ma ora è impossibile abolirla” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su Legge Fornero e temi previdenziali: Quota 100, "peggiora l'Ape Sociale", i due possibili scenari studiati dal Ministero del Lavoro. Le novità (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:35:00 GMT)

IFA 2018 : i gadget più strani della fiera : Berlino – Televisori 8k (più o meno utili), smartphone fantasmagorici, frigoriferi intelligenti e tanti robot. Ma Ifa 2018, la fiera dell’elettronica di Berlino non si nutre di soli prodotti seriosi. Lontano dagli stand dei big, si riconcorrono idee bizzarre e a volte geniali della serie “mai più senza”. gadget come Moodo, il mixer di essenze aromatiche, che si controlla con l’iPhone. O come il vaso intelligente ...

Sony FES Watch U : a IFA 2018 lo smartwatch con il design personalizzabile : Sony FES Watch U rappresenta certamente una grande novità nel mercato dei dispositivi indossabili. Si perché il display e il cinturino di questo smartWatch sono costituiti da pannelli e-paper. Si tratta di una tecnologia progettata per imitare l’aspetto dell’inchiostro su un normale foglio, che a differenza dei classici schermi non necessità di retroilluminazione. Questo comporta una serie di vantaggi, soprattutto in termini di ...

A IFA 2018 Samsung Electronics presenta i nuovi tv QLED 8K : Durante la manifestazione berlinese Samsung ha annunciato il debutto nel mondo della risoluzione 8K presentando il tv QLED 8K Q900R , con tecnologia 8K AI Upscaling. I QLED TV 8K con 8K AI Upscaling rientrano nella vision a lungo termine di Samsung: operare come leader del ...

The Best FIFA Football Awards 2018 – Pubblicati i nomi dei finalisti : sfida tra Cristiano Ronaldo - Modric e Salah : La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dei FIFA Football Awards 2018 La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dell’edizione 2018 dei FIFA Football Awards, i premi più importanti del mondo del calcio. Come miglior giocatore ci sono in corsa Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. I vincitori saranno premiati alla Royal Festival Hall di Londra il 24 settembre. Il portoghese della Juventus in corsa anche per il miglior ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : una prima delusione dal trap. Ora la prova mista per rIFArsi : Arriva la prima delusione, purtroppo, ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud il trap maschile riserva soltanto amarezza per i colori azzurri. Mauro De Filippis centra il quinto posto in finale e perde, per un solo piattello, la carta olimpica per Tokyo 2020. Naturalmente ci saranno altre occasioni, ma la possibilità era ghiotta. Non arrivano, invece, in finale Giovanni Pellielo, che paga il 23/25 dell’ultima serie, e ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : una prima delusione dal trap. Ora la prova mista per rIFArsi : Arriva la prima delusione, purtroppo, ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud il trap maschile riserva soltanto amarezza per i colori azzurri. Mauro De Filippis centra il quinto posto in finale e perde, per un solo piattello, la carta olimpica per Tokyo 2020. Naturalmente ci saranno altre occasioni, ma la possibilità era ghiotta. Non centrano, invece, la finale Giovanni Pellielo, che paga il 23/25 dell’ultima serie, e ...

IFA 2018 : Huawei presenta il nuovo processore Kirin 980 - il cuore del Mate 20 : Era ormai solo questione di tempo. Nei mesi che hanno preceduto l’IFA 2018 di Berlino era arrivata la conferma che Huawei avrebbe aperto il sipario sul nuovo processore per dispositivi mobili, concorrente diretto del Qualcomm Snapdragon 845, e la conferma è finalmente arrivata dimostrando le intenzioni del colosso cinese, che punta a migliorare costantemente la tecnologia per ottimizzare l’esperienza mobile dei suoi utenti. Il ...

F1 2018 domina la classifica software italiana. Seguono FIFA 18 e Call of Duty : WWII : ... PS4, XBOX ONE TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PC, PS4, XBOX ONE MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION PS4 Top 10 Piattaforme Singole F1 2018 PS4 FIFA 18 PS4 F1 2018 XBOX ONE GRAN TURISMO SPORT PS4 Call OF ...

Sony AIBO a IFA 2018 : il cagnolino robot che si emoziona e impara grazie all’intelligenza artificiale : Intelligenza artificiale applicata alla meccatronica. Questo è AIBO, il cagnolino robot di Sony che, dopo una lunga progettazione (è giunto alla sesta versione) e l’arrivo sul mercato giapponese a gennaio, è stato mostrato per la prima volta in Europa. L’azienda ha infatti sfruttato la vetrina mediatica dell’IFA di Berlino per tirare la volata a questo particolare prodotto, pensato per offrire una vera e propria forma evoluta ...

F1 2018 domina la classifica software italiana. Seguono FIFA 18 e Call of Duty : WWII : F1 2018 di Codemasters è stato reso disponibile sul finire del mese scorso e, a quanto pare, è risultato piuttosto apprezzato dai giocatori italiani.Stando alle ultime classifiche, infatti, il gioco dedicato alla Formula 1 ha conquistato la prima posizione. Il podio viene chiuso da FIFA 18, sempre nelle parti alte della graduatoria e da Call of Duty: WWII. Vediamo qui sotto le classifiche relative alla week 34 del 2018.Read more…

IFA 2018 - è l’anno dei primi tv 8k : ma servono a qualcosa? : Berlino – Tra le centinaia di prodotti presentati alla fiera tecnologica più importante d’Europa, l’Ifa di Berlino, il trend più visibile, come da alcuni anni a questa parte, è stato il proliferare di oggetti connessi e intelligenti. Anche i televisori, naturalmente, non fanno eccezione e nella nostra carrellata dei migliori modelli presentati quest’anno l’intelligenza artificiale e le funzioni smart la fanno da ...

La EMUI 9.0 con Android 9 Pie è ufficiale - Huawei la presenta a IFA 2018 : Huawei ha appena annunciato la EMUI 9.0 a IFA 2018, definita semplice, divertente e consistente. Già disponibile la beta. L'articolo La EMUI 9.0 con Android 9 Pie è ufficiale, Huawei la presenta a IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.