I vecchi hanno vinto perché i giovani sono stupidi

News Temptation Island : che fine hanno fatto le vecchie coppie : Temptation Island: che fine hanno fatto Mariarita e Luca, Alessia e Amedeo e Aurora e Gianmarco? Sta andando in onda la nuova edizione di Temptation Island, ma in molti si staranno chiedendo che fine hanno fatto le vecchie coppie che hanno partecipato al programma. Dal 2014 in poi, tra matrimoni, crisi, separazioni definitive e inaspettate, […] L'articolo News Temptation Island: che fine hanno fatto le vecchie coppie proviene da Gossip e ...

Battesimo Louis di Cambridge : perché gli ospiti hanno mangiato una torta vecchia di 7 anni : Prima di loro solo Homer e Marge (Simpson) avevano conservato una torta per anni nel frigo. Poi è arriva la Tradizione Inglese (sì, a lettere maiuscole) tenace, fondamentale – anzi vitale – nella costruzione del fascino della monarchia, e in onore alla quale si è pronti a fare tutto. E così è successo, per esempio, che il piccolo Baby Louis si è trovato vestito con un abitino disegnato nel 1841 per il Battesimo della figlia maggiore ...

William e Kate hanno servito agli ospiti dopo il battesimo una torta vecchia di 7 anni : Le tradizioni reali, si sa, sono particolari. Ma ce ne sono alcune più bizzarre di altre. Come quella che riguarda il dolce servito durante il ricevimento per il battesimo del piccolo Louis: si tratta di una torta risalente a sette anni fa. È, infatti, prassi tra i componenti della royal family offrire agli ospiti una fetta del dolce consumato durate un evento speciale, in questo caso il matrimonio di William e Kate.La domanda ...

Mara Venier e il ritorno a Domenica In : «Mi dicevano che ero vecchia - ora mi hanno richiamato e sono qua» : ROMA - 'Allora mi dicevano che ero vecchia. Poi dopo quattro anni mi hanno richiamata, cercata e ora sono qua', dopo 4 anni di assenza, Mara Venier saluta Mediaset e torna in Rai al timone di Domenica ...