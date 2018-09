I presidi | «Caos tra legge e circolare | bimbi non vaccinati fuori da scuola»

Vaccini - i presidi : tra legge e circolare è caos"S'impedisca l'ingresso ai figli di no vax" : L'Associazione dei presidi rilancia l'allarme: "Ci sono 10 mila bambini - scrivono - che non possono vaccinarsi per varie ragioni. E assegnare questi bambini a classi particolari non è possibile sia dal punto di vista organizzativo sia perché significa è una forma di segregazione che ripugna".