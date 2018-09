Tiziano Renzi e Laura Bovoli - i genitori di Matteo Renzi rinviati a giudizio per false fatture : Grossissimi guai per mamma e papà di Matteo Renzi , la signora Laura Bovoli e Tiziano Renzi : i genitori dell'ex premier sono stati rinviati a giudizio dal gip di Firenze, Silvia Romeo , con l'accusa ...

Firenze - i genitori di Matteo Renzi a processo : gup rinvia a giudizio papà Tiziano e la madre Laura Bovoli : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio dal gup di Firenze Silvia Romeo con l’accusa di emissione di fatture false da parte di loro società. A giudizio anche l’imprenditore Luigi Dagostino, che in più rispetto ai Renzi è accusato anche del reato di truffa. Le fatture finite sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti sono due, da 20.000 e 140.000 euro più Iva. Prima udienza del ...

“Ecco chi lo ha ammazzato”. Matteo muore a 24 anni : la sconcertante verità dei genitori : Era un ragazzo semplice, uno di quelli per bene. Si chiamava Matteo Claudio Russo, ma tutti a Santa Maria Capua Vetere e a San Prisco lo conoscevano semplicemente come Matteo. Era un volontario della Croce Rossa, “un ragazzo felice” di 24 anni, lo ricordano ancora amici e parenti. È morto il primo giorno di marzo del 2014, fra stenti e dolori, in un letto d’ospedale del San Camillo a Roma. Si ipotizza per malasanità ospedaliera e ...

Milano - furto in casa dei genitori di Matteo Salvini : L'appartamento in zona Giambellino-Primaticcio è stato svaligiato di tutto, compresa una cassaforte che è stata smurata

Il bluff di Matteo Salvini su "padre" e "madre" : nel modulo per la carta d'identità c'è la dicitura "genitori" : bluff di Matteo Salvini sul ripristino della dicitura "padre" e "madre" al posto di "genitore 1" e "genitore 2" sui moduli per la carta d'identità elettronica d'identità elettronica. Dove compare la dicitura "genitori".Il vicepremier leghista, così come il suo partito, non ha mai fatto mistero della sua contrarietà. "La settimana scorsa mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli ...