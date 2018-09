I gemelli registi de La terra dell' abbastanza lavorano a una serie tv per Cattleya

blogo

(Di martedì 4 settembre 2018) Hanno conquistato la Berlinale e la critica internazionale con il loro film d'esordio Lae come nella grande tradizionea tv americana, Damiano e Fabio D'Innocenzo si preparano al salto nelletv. Variety rivela in esclusiva chesta preparando unatv su un moderno esorcismo affidata proprio ai dueitaliani. Dopo l'esordio al cinema, l'esordio in tv. Anche se non è ancora chiaro se sarà in tv (Sky, Rai, Mediaset?) o su un servizio di streaming (Netflix? la prima produzione originale di Amazon o Apple?), visto che il sito USA non riporta un canale di riferimento sottolineando come Riccardo Tozzi diabbia rivelato di aver già un accordo ma di non volerlo divulgare ancora.prosegui la letturaIde Laa unatv perpubblicato su TVBlog.it 04 settembre 2018 09:45.