farmaci : Melazzini - lascio Aifa con modello gestionale più efficiente. : ... nusinersen, il primo farmaco per il trattamento per la Sma , Atrofia Spinale Muscolare, - osserva Melazzini - In un Paese dove per colpa di certa politica suggestionabile lo Stato stava per regalare ...

farmaci - Melazzini : “Lascio Aifa con un modello gestionale più efficiente” : “Lascio un’ipotesi di riorganizzazione interna già condivisa che faccia di Aifa un braccio operativo con meno comandanti e più operatori al servizio della salute e con una nuova organizzazione per un modello gestionale più efficiente ed efficace. Un’agenzia finalmente in grado di avere al proprio interno i complessi riferimenti numerici di consumo e costo dei Farmaci”. Così Mario Melazzini, direttore generale dell’Aifa, ...

Vaccini e pillola tra i 10 farmaci più importanti degli ultimi 70 anni. : ... il vaccino contro la poliomielite; i contraccettivi orali , recentemente definiti "una delle 50 cose che hanno fatto l'economia moderna", ; le penicilline dalla seconda alla quarta generazione , ...

Salute : ecco la classifica dei 10 farmaci più importanti introdotti negli ultimi 70 anni : Il centro studi inglese Office of Health Economics, sulla base di una serie di interviste ad esperti, ha stilato la classifica dei 10 farmaci più importanti introdotti negli ultimi 70 anni: la ricerca è stata condotta in occasione del settantennale del servizio sanitario nazionale britannico, fondato nel 1948. Oltre al vaccino per il morbillo, nell’elenco troviamo quello per la polio, gli antibiotici dalla seconda alla quarta generazione, ...

Beppe Grillo - appello contro i farmaci omeopatici/ "Le farmacie non vendano più questi prodotti" : Beppe Grillo attacca l'omeopatia, il garante del Movimento Cinque Stelle chiede la sospensione della vendita di prodotti senza la comprovata efficacia dal punto di vista scientifico.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 09:41:00 GMT)

farmaci - Usa : azienda tedesca chiede che il suo prodotto non sia più usato per la pena capitale : Una compagnia farmaceutica tedesca ha presentato ricorso in tribunale in Nebraska per evitare che uno dei suoi prodotti sia usato per eseguire le condanne a morte. Il ricorso della compagnia Fresenius Kabi potrebbe bloccare la settimana prossima l’esecuzione di Carey Dean Moore, la prima in questo stato con una iniezione letale. Moore è stato condannato a morte nel 1979 per l’omicidio di due tassisti a Omaha. Per eseguire la ...

Salute - Aifa : più italiani si curano gratis con farmaci innovativi : “Sull’innovazione farmaceutica in questi ultimi anni l’Agenzia Italiana del Farmaco ha messo in atto iniziative concrete: la definizione dei criteri di innovatività e la loro applicazione nella classificazione dei nuovi farmaci e la promozione di strumenti finora poco valorizzati per l’accesso precoce a medicinali essenziali (Fondo del 5%, Legge 648/1996 e “uso compassionevole”) sono solo alcuni tra gli esempi ...

Aifa - più italiani si curano gratis con farmaci innovativi : Dati "indicativi di una politica di inclusione e di apertura adottata dall'Agenzia Italiana del Farmaco , Aifa, negli ultimi anni" rispetto all'innovazione terapeutica. E' quanto scrive il direttore ...

farmaci - Rapporto AIFA : ecco qual è la categoria di medicinali più consumata dagli italiani : È stato presentato oggi in AIFA il Rapporto Nazionale sull’uso dei Farmaci, che propone anche quest’anno una descrizione dettagliata dell’assistenza farmaceutica in Italia, fotografando un incremento rispetto al 2016 pari al 4,3% per i consumi e all’1,2% per la spesa farmaceutica nazionale totale. “È importante sottolineare il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale” ha dichiarato Melazzini “che ha rimborsato il 75% della spesa farmaceutica. In ...

farmaci - rivoluzione anti-age : con senolitici vita più lunga e in salute : Tenere a distanza le malattie legate all’età, per una vita più lunga e una vecchiaia in salute. E’ la promessa dei Farmaci senolitici, composti gero-protettori su cui scommettono ricercatori di tutto il mondo, protagonisti di uno studio su ‘Nature Medicine’ condotto sui roditori. L’iniezione di cellule senescenti in giovani topi comporta una perdita di salute e di funzionalità, ma trattare questi animali con una ...

E' boom per il doping mentalefarmaci-droga per studio e lavoro Le pillole per essere più produttivi : Stimolanti presi da persone sane, per essere più smart, produttivi e lucidi sul lavoro o nello studio. Dopo il boom negli Usa, anche nel Vecchio continente cresce l'uso non medico di farmaci per essere più smart, una sorta di 'doping mentale' Segui su affaritaliani.it

farmaci per essere più produttivi : cresce l’uso delle smart drug : Stimolanti presi da persone sane, per essere più smart, produttivi e lucidi sul lavoro o nello studio. Dopo il boom negli Usa, anche nel Vecchio continente cresce l’uso non medico di Farmaci per essere più smart, una sorta di ‘doping mentale’: secondo uno studio condotto in 15 Paesi del mondo su decine di migliaia di persone, il 14% ha riferito di aver preso degli stimolanti almeno una volta nei 12 mesi precedenti nel 2017, un ...

Boom di farmaci per lavorare o studiare di più : In un sondaggio su decine di migliaia di persone, il 14% ha dichiarato di averli utilizzati almeno una volta nei 12 mesi precedenti nel 2017 con una crescita del 9% in due anni