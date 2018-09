Huawei Mate 20 Lite è disponibile con le ALL-IN di Tre a partire da 3 euro al mese

Scopriamo il prezzo Huawei Mate 20 Lite con 3 Italia : rate ed offerte previste : Da qualche ora figura anche nel listino 3 Italia l'ultimo arrivato Huawei Mate 20 Lite, che anticipa la nuova linea dei Mate 20, in programma per il lancio il prossimo 16 ottobre nella città di Londra. Potrete abbinargli diverse offerte, con prezzo variabile anche a seconda della modalità di pagamento scelta. Partiamo dalla ALL-IN Master con carta di credito, che prevede un contributo iniziale di 59 euro e 30 rate mensili da 9 euro ciascuna. ...

Come fare screenshot su Huawei Mate 20 Lite : Guida per scattare screenshot su Huawei Mate 20 Lite. Come catturare screenshot su Huawei Mate 20 Lite. Salvare scherMate su Huawei Mate 20 Lite screenshot Su Huawei Mate 20 Lite Huawei Mate 20 Lite farà il suo debutto nei negozi italiani a 399,99€ tra pochissimi giorni, il 3 settembre per la precisione. Quali sono le particolarità di questo dispositivo? A […]

Huawei Mate 20 si mostra in nuove immagini leaked : Nelle scorse ore dalla Cina sono arrivate nuove immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il pannello frontale di Huawei Mate 20 L'articolo Huawei Mate 20 si mostra in nuove immagini leaked proviene da TuttoAndroid.

Vodafone aggiorna il listino delle offerte degli smartphone - includendo Huawei Mate 20 Lite : Vodafone pubblica il listino Telefono Facile, aggiornando alcune offerte tra cui Samsung Galaxy S7m Galaxy A6+, Huawei Mate 20 Lite e altri. L'articolo Vodafone aggiorna il listino delle offerte degli smartphone, includendo Huawei Mate 20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Lite : scheda tecnica - prezzo e data di uscita : Huawei anticipa l’arrivo della nuova serie Mate 20 presentando a sorpresa lo Huawei Mate 20 Lite, il nuovo dispositivo di punta dell’azienda cinese per la fascia media di mercato. Se l’atteso Mate 20 Pro sarà il gioiello dell’intera gamma Huawei (e sarà il primo dispositivo a montare il potentissimo processore Kirin 980, appena annunciato ad IFA 2018), il Mate 20 Lite è essenzialmente una versione aggiornata di Huawei P ...

IFA 2018 : Huawei presenta il nuovo processore Kirin 980 - il cuore del Mate 20 : Era ormai solo questione di tempo. Nei mesi che hanno preceduto l’IFA 2018 di Berlino era arrivata la conferma che Huawei avrebbe aperto il sipario sul nuovo processore per dispositivi mobili, concorrente diretto del Qualcomm Snapdragon 845, e la conferma è finalmente arrivata dimostrando le intenzioni del colosso cinese, che punta a migliorare costantemente la tecnologia per ottimizzare l’esperienza mobile dei suoi utenti. Il ...

I presunti Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro si mostrano in nuove immagini : Stanno facendo il giro del Web, rimbalzando da un sito all’altro, tre immagini pubblicate sul popolare social network cinese Weibo che ci dovrebbero mostrare l’aspetto degli attesissimi smartphone Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro. Il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità anche se le immagini confermano un precedente “avvistamento”.

Huawei presenta Mate 20 Lite : Disponibile in Italia dal 3 settembre con in omaggio il nuovo Huawei Band 3 Pro Huawei, leader mondiale della tecnologia, presenta oggi il primo device della serie Mate 20, confermando la capacità dell’azienda di sviluppare soluzioni avanzate, potenziate con l’Intelligenza Artificiale e in grado di stabilire nuovi standard di performance. Huawei afferma così ancora una volta la propria attenzione ai bisogni degli utenti e a proporre ...

Huawei Mate 20 Lite / Prezzo e data di uscita : la grande novità sono le 4 fotocamere professionali : Huawei Mate 20 Lite, Prezzo e data di uscita: la grande novità sono le 4 fotocamere professionali. Le specifiche tecniche all'avanguardia, lo schermo da 6.3 pollici è un gioiello.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:39:00 GMT)