Grande Fratello Vip | nel cast un amico della D’Urso e Benedetta Mazza

Grande Fratello VIP 2018/ Concorrenti : Giulia Salemi e Fabio Basile nella casa - in forse il resto del cast : GRANDE FRATELLO vip 2018, Concorrenti: Giulia Salemi e Fabio Basile quasi ufficiali. nella casa anche Ivan Cattaneo ed Eleonora Giorgi? Tutti i rumors sul cast.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 04:05:00 GMT)

I Retroscena di Blogo : Grande Fratello Vip 3 - gli appuntamenti tv e le ultime sui concorrenti : E' in moto la macchina del Grande Fratello 3 vip che in questi giorni sta ultimando la preparazione in vista della partenza del programma che -vi possiamo confermare- sarà lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5. I Retroscena di Blogo: Il cast del Grande Fratello Vip 2018 prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Grande Fratello Vip 3, gli appuntamenti tv e le ultime sui ...

Grande Fratello Nip ci sarà - Barbara D’Urso al timone : “Già ci stiamo lavorando” : Grande Fratello Nip, Barbara D’Urso al timone: la conduttrice annuncia che già stanno lavorando alla 16esima edizione Barbara D’Urso al timone della sedicesima edizione del Grande Fratello Nip. Ebbene la versione originale del noto programma tornerà ancora a farci compagnia sul piccolo schermo. A confermarlo è la stessa conduttrice, nel corso della prima puntata di […] L'articolo Grande Fratello Nip ci sarà, Barbara ...

Anticipazioni Grande Fratello VIP : Martina Hamdy sarebbe la prima concorrente ufficiale : A circa 3 settimane dal ritorno su Canale 5 del Grande Fratello VIP, sui social network è stata caricata la foto della prima concorrente ufficiale; l'immagine apparsa sui profili del reality mostra una bella ragazza dai capelli ricci con un abito rosso, il cui volto è volutamente oscurato per non rivelarne l'identità. I più attenti internauti, però, hanno scoperto che la persona che in queste ore sta girando il suo video di presentazione per il ...

“C’è lei”. Grande Fratello Vip 3 - ufficializzata la prima concorrente : chi è : Mancano solo venti giorni dal debutto della terza edizione del ”Grande Fratello Vip” e le anticipazioni non mancano. Per il momento le notizie ufficiali sono davvero poche anche se, i rumor, sembrano aver rivelato i nomi di ben dodici dei concorrenti che dovrebbero far parte di questa edizione. Al timone ci sarà ancora Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Secondo le voci ci saranno il comico Maurizio ...

Grande Fratello 16 ci sarà : Barbara D'Urso lo conferma a Pomeriggio5 : Il Grande Fratello 16 ci sarà, ancora con Barbara D'Urso al timone. La conferma, che era comunque nell'aria (seppur non ancora ufficiale), è arrivata nel corso della prima puntata di stagione di Pomeriggio 5 (che qui seguiamo in diretta). Parlando di Matteo e Alessia della scorsa edizione del reality, la conduttrice ha avuto un lapsus: "Non ricordavo il numero dell'edizione: era la quindici. Scusatemi ma stiamo già lavorando alla ...

Grande Fratello Vip 3 - l'account ufficiale spoilera il nome di Martina Hamdy : Primo spoiler dell'account ufficiale del Grande Fratello Vip 3, in partenza lunedì 24 settembre su Canale 5. In quel di Cinecittà sono infatti partiti gli shooting (e le registrazioni delle clip di presentazione) dei concorrenti del cast del programma e la produzione del reality show a mezzo social scrive "ci stiamo scaldando". Lo fa con una foto (senza volto) di una delle concorrenti che, come hanno intuito i genietti del forum ...

Grande Fratello Vip 3 - anticipazioni : la prima concorrente è Sara Affi Fella o Samantha De Grenet? : La redazione del Grande Fratello Vip 3 presenta la prima concorrente del reality show attraverso i canali social, ma oscura il volto. La foto alimenta i dubbi dei fan: si tratta di Sara Affi Fella o Samantha De Grenet? Il post, infatti, ritrae una donna con i capelli ricci, lunghi fino alle spalle e con un bel fisico. Il popolo del web si divide tra le due donne, ma qualcuno addirittura fa il nome di Raffaella Fico. Non è escluso che la donna ...

Matteo Gentili e Alessia Prete a Pomeriggio 5/ La coppia nata al Grande Fratello si racconta da Barbara d’Urso : Matteo Gentili e Alessia Prete saranno gli ospiti della prima puntata di Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso; il contenitore pomeridiano torna oggi dalle 17 in poi.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 16:41:00 GMT)

Grande Fratello Vip : il promo conferma nome in bilico - le ultime news : Grande Fratello Vip, le ultime indiscrezioni sul cast: il promo conferma Si sta avvicinando la seconda edizione del Grande Fratello Vip e il pubblico non può fare a meno di pensare chi varcherà la nota porta rossa. Nella Casa più spiata d’Italia entreranno volti già noti nel mondo della televisione e dello spettacolo. E mentre […] L'articolo Grande Fratello Vip: il promo conferma nome in bilico, le ultime news proviene da Gossip e Tv.

Data inizio Grande Fratello Vip 2018 : Ilary Blasi pronta ad aprire la casa : L’ultima edizione anData in onda del Grande Fratello Vip è stata uno dei fenomeni televisivi della scorsa stagione televisiva. Per questo motivo Mediaset ha deciso di riconfermare il celebre reality show anche in questo 2018. Il programma prenderà il via a breve su Canale 5 e sarà condotto – ancora una volta – dalla bella Ilary Blasi. Quando inizia il GF Vip 3? La moglie di Francesco Totti ha deciso di concentrare tutte le proprie ...