Google | vent' anni di ricerche che hanno cambiato il web

Vent'anni di Google - così il motore di ricerca è diventato Big G : Creato nel 1995 da due studenti di Stanford, Larry Page e Sergey Brin oggi la pagina più utilizzata per il "search" dei contenuti online e non solo. Negli ultimi tempi il gigante di Mountain View ha dilagato nei settori più disparati dell'Ict

TRUMP VS Google - "È TRUCCATO"/ Big G si difende ma amministrazione Usa pensa ad intervento su motore ricerca : Il presidente degli Stati Uniti Donald TRUMP attacca il motore di ricerca GOOGLE, sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:52:00 GMT)

Dai campi spunta l'omaggio a Google per i vent'anni : VERONA. Un'opera di land art di 47mila metri quadrati è stata realizzata nel veronese dall'artista Dario Gambarin per celebrare il ventesimo anniversario della nascita di Google, il motore di ricerca ...

Il sistema di illuminazione smart di Sony diventa compatibile con Google Assistant : Nel tempo Sony ha annunciato varie integrazioni per il suo sistema di illuminazione e l'ultimo della serie è arrivato nelle scorse ore: il supporto a Google Assistant L'articolo Il sistema di illuminazione smart di Sony diventa compatibile con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

CEO di Baidu «Google vuole tornare in Cina? Non ci spaventa - li batteremo» - : 'Le aziende tecnologiche cinesi hanno già preso l'iniziativa Il mondo intero sta copiando dalla Cina', ha scritto. Dopo che Google ha lasciato il Paese, Baidu ha assorbito la sua quota di mercato ...

Le Google Maps sono diventate sferiche : (Foto: Google) La piattaforma di cartografia digitale e navigazione Google Maps è un’opera in continua evoluzione che fin dalla nascita si è arricchita di funzionalità e contenuti mese dopo mese, e nelle ultime settimane ha dato prova di sapersi rinnovare ultariormente con un paio di novità, delle quali una darà sicuramente qualche grattacapo ai terrapiattisti. Come ha riportato in queste ore da Venturebeat (ma il cambiamento sembra essere ...

Google Ricerca potenzia la caccia agli eventi con i suggerimenti in base agli interessi : Per Google Ricerca inizia il roll out di una nuova funzionalità dedicata alla Ricerca degli eventi. La nuova implementazione è destinata per il momento solo agli utenti statunitensi e permette di usufruire di una scheda che racchiude un insieme di eventi di vario genere raggruppati automaticamente secondo le proprie preferenze e interessi. L'articolo Google Ricerca potenzia la caccia agli eventi con i suggerimenti in base agli interessi ...

Google investe 22 milioni di dollari in KaiOS e diventa Platinum Member della Linux Foundation : Google, che nel frattempo è divenuta Platinum Member della Linux Foundation, ha deciso di puntare in modo deciso sui feature phone e lo ha chiaramente dimostrato con un investimento da ben 22 milioni di dollari in KaiOS. Google intende sfruttare questi dispositivi per portare i suoi servizi a tantissimi nuovi utenti nei Paesi in via di sviluppo. L'articolo Google investe 22 milioni di dollari in KaiOS e diventa Platinum Member della Linux ...