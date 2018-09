Google Maps sta testando un’opzione per uscire dalla navigazione senza interromperla per

Google Maps testa una nuova scheda Commute con una interfaccia rinnovata : Google sta testando una uova scheda, chiamata Commute, su Google Maps, dedicata principalmente ai pendolari, con indicazioni alternative. L'articolo Google Maps testa una nuova scheda Commute con una interfaccia rinnovata proviene da TuttoAndroid.

Google Maps sta testando una nuova finestra separata per le mappe : I vari team di sviluppo dietro le applicazioni testano continuamente modifiche all'interfaccia che potrebbero o non potrebbero arrivare come futuri aggiornamenti.

WinGo Maps - la UWP non ufficiale di Google Maps riceve un grande aggiornamento : Pochi giorni fa, WinGo Maps, la UWP non ufficiale di Google Maps sbarcata sul Microsoft Store a fine marzo, ha ricevuto un grande aggiornamento. Changelog Ricodificata da zero. L'app ora trova la tua posizione più velocemente. Aggiunto il nuovo pulsante nord per controllare la rotazione della mappa. La navigazione vocale localizzata. Rilevamento della zona del luogo cercato e zoom esatto sull'area. Interfaccia utente migliorata per ...

I Plus Codes permettono di creare indirizzi virtuali in Google Maps : Con i Plus Codes è decisamente più semplice raggiungere località non mappate direttamente su Google Maps, o del cui indirizzo non siete certi.

Google Maps rivela un pericoloso segreto militare : esiste un'altra area 51 al mondo? : L'area 51 che si trova in Nevada , non lontanissimo da Las Vegas , potrebbe non essere più unica nel suo genere. La famosa area militare americana, da sempre circondata da un alone di mistero che ha ...

Novità in vista per Google Maps : icone di navigazione e non solo : Google Maps potrebbe presto arricchirsi della funzione di pianificazione di gruppo e dell'opzione per personalizzare l'icona mostrata durante la navigazione.

Per Google Maps la Terra non è più piatta : Anche su Google Maps la Terra non è più piatta. L'ultimo aggiornamento dell'azienda di Mountain View ha infatti cambiato la prospettiva tramite cui osservare il nostro pianeta che oggi appare finalmente come un globo. 3D Globe, questo il nome, non è ancora disponibile per la versione mobile dell'applicazione ma, grazie a WebGL, funziona correttamente con tutti i principali browser. La novità ...

Roma - coltiva piante di cannabis ma Google Maps lo fa arrestare : coltivava painte di cannabis alte tre metri. Troppo per non essere intercettare dai satelliti di Google Maps che l'hanno rilevata e fotografata. Così è stata scovata dai Carabinieri della Stazione di ...

3D Globe Mode : su Google Maps la Terra non è più piatta : Con la nuova 3D Globe Mode, Google Maps mostra finalmente un globo e non una Terra piatta allo zoom out massimo.

Le Google Maps sono diventate sferiche : (Foto: Google) La piattaforma di cartografia digitale e navigazione Google Maps è un'opera in continua evoluzione che fin dalla nascita si è arricchita di funzionalità e contenuti mese dopo mese, e nelle ultime settimane ha dato prova di sapersi rinnovare ulteriormente con un paio di novità, delle quali una darà sicuramente qualche grattacapo ai terrapiattisti. Come ha riportato in queste ore da Venturebeat (ma il cambiamento sembra essere ...

La condivisione della posizione su Google Maps mostra ora la percentuale di batteria dei contatti collegati : Condividendo la posizione con un amico o un conoscente su Google Maps vi verrà ora segnalata anche la percentuale di carica della batteria residua.