Google compie 20 anni Ecco le 5 app che ancora non conosci

Google - il motore di ricerca più utilizzato al mondo compie 20 anni tra progressi tecnologici e polemiche : Partito dal “Don’t be evil” e dal non volere pubblicità, fino a diventare il motore di ricerca più utilizzato al mondo: oggi, 4 settembre, Google compie vent’anni. Così popolare da creare il neologismo “to Google” – “googlare” – il raggio d’azione della società si è allargato a più settori: dalla gestione degli annunci pubblicitari all’editoria, dalle mappe ai video con YouTube, dai ...

Google compie 20 anni. Ecco chi prova a resistere al suo predominio : Il 4 settembre del 1998, in un garage - come nella migliore tradizione della Silicon Valley - nacque quello che diventò il motore di ricerca predominante e quasi monopolista, almeno in Occidente. Ma ora i motori verticali e le app dedicate possono essere, in molti casi, una valida alternativa...

Google - compie 20 anni il motore di ricerca che ci ha cambiato la vita/ Ultime notizie - tutto iniziò nel 1998 : Google, compie 20 anni il motore di ricerca che ci ha cambiato la vita. Ultime notizie, tutto iniziò nel 1998, quando due studenti di Stanford ebbero la geniale intuizione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:00:00 GMT)

Google compie 20 anni - da “don’t be evil” a “be evil” : ecco come si distrugge il Web : Google compie vent’anni e tanto è cambiato dal 4 settembre del 1998 quando i due fondatori, Larry Page e Sergey Brin, hanno registrato il dominio Google.com il cui motto era “Don’t be evil”, poi tutto è cambiato. Google: da don’t be evil a be evil L’obiettivo della società di Mountain View è la realizzazione di guadagni sempre più alti e per ottenere il risultato desiderato è disposta a passare sulla privacy ...