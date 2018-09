God of War è stato un bene per l' intera industria

Il director di God of War ha svelato di avere un'idea relativa ad un videogioco su Superman : Dopo aver riportato in auge il distruttivo Kratos col nuovo God of War, Cory Barlog ha ammesso di avere un'idea su un ipotetico videogioco dedicato a Superman. Effettivamente il mondo vodeoludico non è mai stato molto clemente con l'uomo d'acciaio, pensate che Superman 64 è considerato uno dei titoli più brutti per la console Nintendo.Come riporta SCREEN RANT, Barlog ha ammesso di avere 2 idee in testa. La prima è essenzialmente un Superman ...

Ps Plus Settembre 2018 : Destiny 2 e God Of War 3 Remastered nella Instant Game Collection : Finalmente Sony ha rivelato i giochi che entreranno a far parte della raccolta riservata agli abbonati del Ps Plus a partire dal 4 Settembre. I titoli di punta sono ovviamente quelli per la console fissa di corrente generazione e sono Destiny 2 (tra l'altro disponibile già da ora per anticipare l'uscita della terza espansione "I Rinnegati" in uscita proprio il giorno 4) e God Of War 3 Remastered. ...Continua a leggere

Data download giochi gratis PlayStation Plus di settembre : ci sono Destiny 2 e God of War 3 : Alla fine Sony ha accontentato tutti: i giochi gratis PlayStation Plus di settembre sono davvero una bomba. Finalmente la casa giapponese ha capito che deve trattare bene i suoi abbonati, fornendo mensilmente dei titoli tripla A accattivanti, sempre parlando con grande rispetto dei giochi indie. Oltre alla lista dei giochi abbiamo anche la Data precisa di quando si potrà effettuare il download. giochi gratis PlayStation Plus: Data ...

God of War : Santa Monica svela i dettagli tecnici - il design e la storia della barca di Kratos : Il Blog di PlayStation si è aggiornato con un enorme post di Dean Rymer di Santa Monica Studio, il Sr. Combat designer di God of War. Il post è tutto incentrato sulla barca che usano Kratos e Atreus per spostarsi. Si parla della storia della barca, del suo design e dei dettagli tecnici per la sua implementazione in God of War.Secondo Rymer, il director Cory Barlog voleva una barca per Kratos fin dai tempri di God of War II, ma il team non fu mai ...

Shuhei Yoshida rimase terrificato dopo aver provato il prototipo di God of War : Durante la Devcom, il game director di God of War Cory Barlog ha condiviso qualche curiosità legata allo sviluppo del titolo, come il fatto che una versione embrionale del prototipo fu testato dal presidente di SIE WWS, Shuhei Yoshida che non dimostrò molto apprezzamento.Ecco una lista delle cuorisità rivelate da Cory Barlog, come riporta Gearnuke:Cosa ne pensate? Eravate al corrente di queste curiosità?Read more…

God of War : finalmente disponibile la modalità New Game Plus : La modalità New Game Plus è ora disponibile in God of War di SIE Santa Monica. La patch con cui è stata introdotta la modalità pesa 871 MB e apporta una serie di interessanti modifiche. Come di solito, New Game Plus permetterà ai giocatori di iniziare una nuova partita con tutte le loro armi, armature, upgrade e tutto ciò che è stato acquisito nella precedente run.Tuttavia, come segnala Gamingbolt, anche i nemici saranno livellati, presentando ...

God of War si aggiorn alla versione 1.30 : Arriva la Modalità Nuovo GIoco Plus : La feature tanto richiesta dai videogiocatori è finalmente Arrivata in God of War, parliamo naturalmente della modalità Nuovo GIoco Plus, disponibile da oggi con la patch 1.30. God of War: Disponibile la modalità Nuovo GIoco Plus Se avete il GIoco installato sulle vostre console, potete scaricare il Nuovo aggiornamento fin da subito, a seguire i dettagli: Salta i filmati per scendere subito in campo sia in ...

All'inizio dello sviluppo di God of War si era pensato alla mitologia egiziana : Cory Barlog mostra una concept art : Il director di God of War, Cory Barlog, è stato tra i protagonisti di Devcom per parlare della creazione del gioco, condividendo molti interessanti dettagli sullo sviluppo.Come riporta Gernuke, secondo Cory Barlog, si iniziò a discutere l'idea di un nuovo gioco God of War nello stesso anno in cui è stato rilasciato Ascension. Il team di sviluppo era ugualmente diviso sulla scelta della mitologia per il nuovo capitolo. La metà di loro avrebbe ...

God of War : analizziamo insieme ad uno sviluppatore il prototipo della prima boss fight del gioco : Sony con God of War ha fatto un grande lavoro, e per raggiungere un risultato del genere è stato necessario un grande lavoro di ricerca e sviluppo.Ebbene come riporta Destructoid, Denny Yeh è senior staff combat designer presso Santa Monica Studio e ha deciso di rivelare il lavoro che si cela dietro la realizzazione del prototipo per la prima boss fight del gioco, che possiamo vedere nel seguente video:God of War può vantare una serie di boss ...

Annunciati i vincitori del Photo Mode contest di God of War : 'Abbiamo esaminato oltre 100 immagini provenienti da tutto il mondo e siamo incredibilmente impressionati dalla creatività e originalità che abbiamo visto nei vostri scatti, che ritraggano momenti ...

God of War : ad agosto arriva la modalità New Game+ : La modalità New Game+ era attesa da tempo dalla community di God of War, che non dovrà attendere ancora molto per tuffarsi finalmente in questa nuova avventura che vanterà tantissime novità, anche di gameplay.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Sony ha presentato questo pomeriggio la modalità New Game+, svelando che sarà introdotta con una speciale patch in arrivo il prossimo 20 agosto. I giocatori che sono arrivati alla fine ...

God of War : inizialmente Cory Barlog aveva pensato a un Kratos "ingrassato" : Durante un panel tenutosi in occasione del Comic-Con 2018 di San Diego, il game director Cory Barlog è tornato a parlare dello sviluppo dell'ultimo capitolo di God of War uscito in esclusiva per PlayStation 4. Come tutti hanno potuto notare il gioco propone una versione di Kratos più matura e adulta rispetto a quella vista nella trilogia originale ma le cose sarebbero potute essere ancora più radicali.Da un recente report di Vgr è emerso che i ...

God of War : in arrivo a fine mese il romanzo : Se siete dei fan accaniti dell'apprezzatissimo God of War, abbiamo ottime notizie per voi!Infatti, come riporta Dualshockers, il prossimo 28 agosto è in arrivo il romanzo dedicato al gioco, scritto dal padre del game director Cory Barlog, J.M. Barlog, probabilmente la persona migliore per trasferire la relazione tra padre e figlio di Kratos e Atreus dal gioco al libro.Vi segnaliamo, inoltre, che già da ora sono disponibili i pre-order per il ...

NPD : God of War è l'esclusiva venduta più velocemente nella storia di PlayStation : I rapporti mensili di NPD per il mese di giugno sono stati resi disponibili da poco e, ancora una volta, God of War di Sony si è ritrovato nella parte superiore della classifica delle vendite software, finendo in seconda posizione dietro Mario Tennis Aces.Come segnala Dualshockers, sappiamo da un po' che God of War sta vendendo piuttosto bene e, come l'editore ha confermato pochi giorni dopo l'uscita di quest'anno, il ritorno di Kratos è ...