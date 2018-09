Gli africani emigrano Non diamo colpe a ' grandi vecchi'

Squadracce in azione a Trieste - ronda di Fn per "ragazzine che si prostituiscono con Gli africani" : L'azione rivendicata su Facebook. Fedriga non commenta, l'assessore alla sicurezza applaude. Forza Italia: esibizione muscolare

Rugby - Mondiali 2019 : l’Italia esordirà contro la Namibia! Gli africani battono il Kenya e si qualificano : L’Italia affronterà la Namibia nel match d’esordio dei Mondiali 2019 di Rugby in programma domenica 22 settembre a Higashioaska (Giappone). Gli azzurri aspettavano di conoscere il nome della propria avversaria visto che nel sorteggio avevano pescato il bigliettino recitante “Africa 1” cioè la vincente del torneo continentale che si è concluso soltanto in questo weekend. I ragazzi del gallese Phil Davies hanno sconfitto il ...

CaGliari - furiosa lite tra africani si conclude con accoltellamento : Nuovo episodio di violenza tra extracomunitari, questa volta accaduto in Sardegna, nel paese di Villasor, in provincia di Cagliari.Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, la rissa tra i due africani si sarebbe verificata nella via Togliatti in seguito ad un"accesa discussione, nata per futili motivi. È circa la mezzanotte di giovedì 16 agosto, quando uno dei due contendenti, in preda ad un raptus di follìa, avrebbe armato la sua mano con ...

Di Battista : “Ho destinato l’assegno di fine mandato ai terremotati e aGli africani” : In un video su Facebook Alessandro Di Battista spiega in che modo ha impiegato i soldi che provengono dal suo assegno di fine mandato, che per legge gli spetta per aver portato a termine una legislatura.Continua a leggere

Il parroco che aiuta Gli africani : "Così non devono più emigrare" : Papa Raztinger lo chiamail diritto a non emigrare. E nonostante le tante polemiche sorte tra la Cei e il governo italiano su accoglienza e immigrazione, ci sono realtà missionarie della Chiesa che fanno proprio questo: aiutano i Paesi africani crescere. Tra loro c'è Don Dante Carraro, 60 anni, direttore del Cuamm, medici con l'Africa. Di Stati nel continente nero ne ha visitati molti e "sono Paesi particolarmente fragili. Hanno bisogno di ...

Migranti - arriva in Europa solo il 2% deGli africani in fuga : Ridurre il problema delle migrazioni dall’Africa al cosiddetto «fronte Sud» è solo parte della verità, che è molto più complessa e tremendamente più estesa. È come voler limitare lo sguardo davanti a un affresco solo su un particolare. Ecco i numeri delle migrazioni nel Continente nero ...

Truffa sui fiGli - 'vendevano' la paternità a migranti nordafricani : in salvo 3 bimbi : Una donna appena uscita dalla sala parto che vive in auto con le sette figlie e col compagno, i genitori di due delle bambine spariti chissà dove e un uomo che ha 10 giorni per riconoscere l'ultimo ...

Forlì - “sparano aGli africani con pistole ad aria compressa”. Due segnalazioni : indagano i Carabinieri : africani feriti a colpi di pistole soft air, a Forlì. Due gli episodi, in pochi giorni, su cui i Carabinieri stanno indagando. Il primo risale a due giorni fa, quando un ivoriano di 33 anni è stato affiancato da un’auto mentre era in sella alla sua bici, in viale Bolognesi, e poi è stato colpito da un proiettile partito presumibilmente da una pistola ad aria compressa. Ha riportato lievi ferite all’addome, con prognosi di 10 giorni. La ...

È vero che Gli africani vogliono venire tutti qui? : Lo sentiamo ripetere spesso, assieme al timore che subiremo una "invasione": le cose non stanno proprio così The post È vero che gli africani vogliono venire tutti qui? appeared first on Il Post.

Colombia - vittoria e ottavi : Basta un gol - Senegal ko - beffa clamorosa per Gli africani : Qualificazione agli ottavi e primato nel girone. La Colombia si prende tutto nell'ultima giornata del Gruppo H battendo di misura il Senegal ed estromettendolo dal Mondiale. È un gol di testa di Yerry ...

Senegal-Colombia 0-1 - Mondiali 2018 : Los Cafeteros volano aGli ottavi con il gol di Mina - eliminazione beffarda per Gli africani : La Colombia batte 1-0 il Senegal e vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Los Cafeteros hanno vinto lo scontro diretto grazie al gol di Mina al 74’ e si qualificano così come primi classificati nel Gruppo H. Beffati invece I Leoni della Teranga che vengono eliMinati per il coefficiente fair play, che premia il Giappone avendo accumulato due cartellini gialli in meno nelle gare disputate. Avvio di gara su ritmi bassi, con nessuna ...