GIULIA DE LELLIS AL FESTIVAL DI VENEZIA L' elogio di Jeremias Rodriguez | Quando si

GIULIA De Lellis mette in pausa l’amore e parla di Andrea Damante : Andrea Damante, Giulia De Lellis volta pagina: le sue parole Giulia De Lellis in questi giorni a Venezia per il Festival del cinema è stata raggiunta da Vanity Fair, che l’ha intervistata chiedendole le sue ultime emozioni in merito alla sua esperienza sul red carpet e ovviamente in merito alla sua vita privata. L’ex fidanzata di Andrea Damante lo ha prima di tutto ringraziato per il complimento che le aveva fatto quache giorno fa: ...

Festival di Venezia - GIULIA De Lellis parla del look : “Ho rappresentato me stessa” : Giulia De Lellis al Festival di Venezia: le parole dell’esperta di tendenze sui suoi look che la rappresentano Durante il Festival di Venezia si è fatta notare anche la presenza di Giulia De Lellis, esperta di tendenza, ex di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip. La ragazza ha partecipato al Festival come testimonial […] L'articolo Festival di Venezia, Giulia De Lellis parla del look: “Ho rappresentato me stessa” ...

GIULIA De Lellis a Venezia : «Io - come Angelina Jolie» : «Una emozione incredibile, quasi indescrivibile». Non ci possono essere altre parole per Giulia De Lellis, approdata dalla televisione al Lido, per sfilare per la prima volta sul tappeto rosso della Mostra del cinema di Venezia. «Le mie ragazze sono venute da tutta Italia a sostenermi. Mi trattano come se fossi una loro amica e per questo mi sento confortata», confida l’ex concorrente del Grande Fratello Vip a Vanityfair.it. LEGGI ...

GIULIA De Lellis e Beatrice Valli criticate al Festival di Venezia : Parpiglia dice la sua : Giulia De Lellis e Beatrice Valli al Festival di Venezia, critiche per la loro presenza sul red carpet: l’opinione di Gabriele Parpiglia La presenza di Giulia De Lellis e Beatrice Valli al Festival di Venezia ha alimentato non poche polemiche in questi giorni. Le ragazze, che nulla hanno a che fare con il cinema, secondo […] L'articolo Giulia De Lellis e Beatrice Valli criticate al Festival di Venezia: Parpiglia dice la sua proviene ...

Uomini e Donne Anticipazioni : GIULIA De Lellis messaggio struggente al programma : Uomini e Donne Anticipazioni, Giulia De Lellis scrive al programma: messaggio struggente prima dell’inizio della trasmissione In occasione del ritorno di Uomini e Donne, in onda da lunedi 10 settembre su Canale 5, la redazione sceglie di fare un regalo ai fan. Sul profilo Instagram, infatti, viene postato un video che riassume tutti i più […] L'articolo Uomini e Donne Anticipazioni: Giulia De Lellis messaggio struggente al programma ...

Venezia 75 : GIULIA De Lellis replica alle critiche sul suo look : Giulia De Lellis criticata a Venezia: la replica Come tutti sapranno bene, giorni fa è iniziata la Settantacinquesima edizione del Festival del Cinema di Venezia. E all’evento sono state invitate molte vecchie conoscenze della Tv, tra le quali anche la fashion influencer Giulia De Lellis. Quest’ultima si è presentata al red carpet dell’evento cinematografico della città lagunare con un elegante e bellissimo abito lungo di ...

GIULIA De Lellis risponde a Damante : “Io la più bella? Dipende…” : Andrea Damante si complimenta con Giulia De Lellis e lei risponde Anche Giulia De Lellis è arrivata al Festival di Venezia questa sera, sfoggiando un meraviglioso vestito rosso. L’ex fidanzata di Andrea Damante dopo aver entusiasmato tutti grazie alla sua sfilata sul red carpet è stata intercettata dal sito Tabloit che aveva intervistato il suo ex ragazzo proprio ieri l’altro. Prima di tutto l’ex concorrente del Grande ...

GIULIA De Lellis al Festival di Venezia ringrazia Andrea Damante VIDEO : VIDEO Giulia De Lellis al Festival di Venezia parla di Andrea Damante Giulia De Lellis ha replicato all’ultimo complimento di Andrea Damante. Al Festival di Venezia, dove ha sfilato sul red carpet come testimonial Bluemarine, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ringraziato il Deejay veronese. Solo qualche giorno fa, sempre in Laguna, Damante aveva […] L'articolo Giulia De Lellis al Festival di Venezia ringrazia Andrea ...