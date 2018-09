Giochi 2026 | Sala | faccio interessi città

Giochi 2026 - Cio all'Italia : "Benvenuta candidatura a 3 città" : Nota del Comitato Olimpico internazionale: "L'unione delle tre sedi dimostra la forza del nuovo processo di candidatura"

Prof. Ascani. Giochi Olimpici Invernali 2026 in Italia per la cultura sportiva : "We work together" : "La scelta del CONI per la Candidatura per i Giochi Olimpici Invernali 2026, guidata dalla forza motrice del Presidente Malagò, costituirà un fattore di sviluppo e di slancio per lo sport Italiano, con l'obiettivo di far crescere la cultura sportiva dell'Italia, che ne ha bisogno, con una positiva ricaduta economica sul territorio. Come sostenevo quando ero Segretario Generale ...

Giochi Invernali 2026 - la Giunta del Coni dice sì : c'è l'ok per la candidatura unita : Non è stata una valutazione politica". Il sindaco di Cortina: "Buona proposta per l'Italia" "E' una soluzione che ci trova sostanzialmente d'accordo, perché, da come ci è stata comunicata dal Coni, ...

Giochi 2026 - ok a candidatura unitaria : 15.44 La Giunta nazionale del Coni ha dato il via libera alla candidatura congiunta di Cortina, Milano e Torino ai Giochi invernali del 2026. I membri di Giunta si sono espressi all'unanimità a favore della soluzione anticipata dal presidente del Coni,Malagò: "Abbiamo risposto alla richiesta di delucidazioni da parte del governo sui principi informatori.Come chiameremo la candidatura? Dipende dal Cio, è una cosa che si valuterà nella fase di ...

Milano si defila dai Giochi 2026 : 'Non parteciperemo a governance'. Per Sala 'le ragioni della politica stanno prevalendo' : Il sindaco milanese: 'Con rammarico constato che nella scelta della candidatura le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali'

Milano si defila dai Giochi 2026 : "Non parteciperemo a governance". Per Sala "le ragioni della politica stanno prevalendo" : "Per spirito di servizio al Paese, Milano conferma la sua disponibilità, ove richiesto, solo come venue di gare o eventi in quanto, stante le attuali condizioni, non ritiene praticabile una sua partecipazione alla governance del 2026". È il contenuto della lettera inviata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al presidente del Coni Giovanni Malagò, dopo la proposta avanzata di fare sintesi tra le tre candidature di Milano, ...

Giochi 2026 - Sala : 'Milano non parteciperà a governance. Disponibile solo a ospitare gare o eventi' : "Caro Giovanni, con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi del 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali. Per spirito di servizio al Paese Milano conferma la sua disponibilità ove richiesto, solo come venue di gare o eventi, in quanto, stante ...

Giochi 2026 - Milano si sfila dalla candidatura congiunta : “Troppi interessi politici” : Emergono le prime crepe nella candidatura congiunta dell'Italia per i Giochi del 2026. L'articolo Giochi 2026, Milano si sfila dalla candidatura congiunta: “Troppi interessi politici” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Giochi 2026 - Milano : "Niente governance" : 11.56 Giochi 2026, Milano:"Niente governance" "Caro Giovanni, con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi del 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali. Per spirito di servizio al Paese, Milano conferma la sua disponibilità ove richiesto, solo come sede di gare o eventi, in quanto, stante ...

Milano si sfila dalla candidatura congiunta per i Giochi 2026 : Milano, 1 ago., askanews, - Se le condizioni della candidatura italiana all'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 2026 non cambieranno Milano farà un passo indietro. Lo ha scritto il ...

Giochi 2026 : Sala - no a governance : ANSA, - MILANO, 1 AGO - "Caro Giovanni, con rammarico constato che, nella scelta della candidatura per i Giochi del 2026, le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali. Per spirito di servizio al Paese, Milano conferma la propria disponibilità ove richiesto, solo come venue di gare o eventi, in quanto, ...

Giochi 2026 - Milano : "Niente governance" : 11.56 "Caro Giovanni, con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi del 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali. Per spirito di servizio al Paese, Milano conferma la sua disponibilità ove richiesto, solo come sede di gare o eventi, in quanto, stante le attuali condizioni, non ritiene praticabile una sua partecipazione alla governance del 2026". Così il sindaco di Milano, ...

Giochi 2026 - Coni : “Italia presenti candidatura condivisa Torino-Milano-Cortina”. M5S non ci sta : Giovanni Malagò, presidente del Coni, alla fine della riunione della commissione di valutazione dei Giochi invernali 2026 ha trovato una soluzione: "La commissione indica in assoluto come strada da seguire e come auspicio la candidatura congiunta con le tre città per far sì che ci sia una vera candidatura italiana". Milano e Cortina sono d'accordo. Ma in Comune a Torino è battaglia.Continua a leggere

Giochi invernali 2026 - Olimpiadi d'Italia : candidatura unica - Torino agganciata a Milano e Cortina : 'Non c'è nessuna preclusione, deciderà il governo esclusivamente in base ad una valutazione di costi e benefici' ha sottolineato il segretario e responsabile dello sport di M5S, Simone Valente. ...