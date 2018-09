: #Toninelli sta intervenendo su una tragedia come quella di Genova infarcendo un intervento pieno di falsità con ins… - gennaromigliore : #Toninelli sta intervenendo su una tragedia come quella di Genova infarcendo un intervento pieno di falsità con ins… - RomaLucania : L'audizione alla Camera del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sul crollo del ponte Morandi a Genova del 14 ag… - FcaPitti : RT @LisadaCa: #Fico con #GrazianoDelRio, proprio quello che non ha mai fatto NULLA per il ponte di #Genova, si proprio LUI... E il Presiden… -

"Ai familiari delle vittime e a tutto il Paese chiedo". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, commentando le vittime del crollo del ponte Morandi in aula a Montecitorio prima delle comunicazioni del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. "Quanto accaduto a- ha detto- è inaccettabile ed occorre fare luce in tempi rapidi sulle cause di questa assurda tragedia, sulle responsabilità individuali e sulle carenze infrastrutturali".(Di martedì 4 settembre 2018)