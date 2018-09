Genova | un nuovo video mostra il camion Basko scampare alla tragedia di Ponte Morandi

Genova - Toti : nuovo ponte nel 2019 : 9.00 "Mi aspetto che la demolizione completa" del ponte Morandi, a Genova, "si concluda entro dicembre di quest'anno. Inizio 2019 per avere il progetto del nuovo ponte. Natale per inaugurarlo. Siamo nelle condizioni di poterlo fare". Così il presidente della Regione Liguria, Toti, sul Corriere della Sera. "Che nessuno pensi di tenere fermo il cantiere Genova per fare battaglie ideologiche. Sarebbe inaccettabile",afferma Toti. "Noi andiamo ...

Sentenza Genova - Salvini : “Non sto pensando a un nuovo partito. Il nome Lega non si tocca” : Mercoledì 5 settembre il Tribunale del riesame di Genova deciderà sulla richiesta della Procura di bloccare i fondi del Carroccio, ma Matteo Salvini, leader del partito, alla Berghèm Fest ha detto: “Andiamo avanti anche senza soldi: non sto pensando a un nuovo partito, perché il nome ‘Lega’ non si tocca”. L'articolo Sentenza Genova, Salvini: “Non sto pensando a un nuovo partito. Il nome Lega non si tocca” ...

Fondi Lega - il procuratore Genova : con nuovo soggetto non potremmo fare nulla : 'Di fronte a un nuovo soggetto giuridico completamente autonomo non potremmo fare nulla rispetto ai versamenti futuri': alla vigilia della decisione del Tribunale del Riesame di Genova, chiamato dalla ...

Genova - crollo ponte Morandi : la Procura ha un nuovo video : Gli inquirenti avrebbero un nuovo video, per il momento top secret, riguardo al crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto scorso. Ad annunciarlo all'Ansa è il Procuratore del capoluogo ligure, Francesco Cozzi, il quale ravvisa anche come il video non sia stato diffuso per evitare l'inquinamento delle prove. Ed emerge un particolare: le telecamere, negli istanti precedenti il crollo, avrebbero subito un black out. Gli inquirenti si basano ...

"Per Genova non solo il nuovo ponte sul Polcevera ma un progetto sulla viabilità" : Chi si aspettava proposte concrete per il futuro di Genova è rimasto deluso. Nell'audizione sul crollo del ponte Morandi alle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici di Camera e Senato il ministro ...

Renzo Piano - «l’idea» del nuovo ponte di Genova e 43 vele di luce | Toti : «Cantiere subito - basta propaganda» : L’archistar e il progetto pensato per la sua città. Piloni come chiglie: «È un’idea, l’inizio. Da quando è successo io non penso ad altro, ero scioccato. Io stesso quel ponte l’ho percorso mille volte». L’incontro in Regione con il governatore Toti e il sindaco Bucci

Renzo Piano - il nuovo ponte per Genova con 43 vele : L’arte che si trasforma in idea, l’idea che potrebbe trasformarsi in realtà. Renzo Piano, probabilmente l’archistar italiana di oggi più celebre del mondo, nonché Senatore a vita della Repubblica Italiana, ha pensato alle navi, alle loro vele e alla parsimonia caratteristica degli abitanti della sua Genova prima di abbozzare il disegno di quella struttura che potrebbe andare a sostituire l’ormai tristemente noto ponte ...

Genova - Gdf al Ministero dei Trasporti. Il progetto di Piano per il nuovo ponte : Fiamme Gialle anche nelle sedi dei provveditorati alle opere pubbliche e alla Spea Engineering. L'ad di Autostrade apre all'ingresso di Cdp nel capitale del gruppo, ma dice no alla alla ...

Ecco come sarà il nuovo ponte di Genova di Renzo Piano : 43 lampioni a vela per ricordare le vittime : Prevede 43 lampioni a vela per ricordare le vittime. Steli altissimi a forma di vela che si illumineranno ogni notte per non dimenticare chi quella tragedia l’ha pagata con la vita mentre andava al lavoro, in vacanza o a fare acquisti. Nel progetto anche la riqualificazione dell’area del Polcevera con un parco e incubatori di startup...

Genova - 43 lampioni sul nuovo ponte di Renzo Piano : "Uno per ogni vittima" : Niente stralli e piloni a forma di prua di nave: ecco il progetto dell'archistar per la sua Genova. "Non credo ai tempi...